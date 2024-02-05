Repartidor enfurece porque no le dan propina y asegura que nunca le había pasado en su vida: "Tienes un fallo mental"

Muchos meseros presumen diariamente cuánto dinero ganan de propina en sus trabajos y otros se quejan por recibir apenas unos centavos cuando atendieron bien a los clientes; no obstante, un hombre llamó la atención en redes por perder los estribos al no recibir ni un centavo.

Hombre se enoja con mujer porque no le da propina y desata críticas en redes

Todo pasó cuando un repartidor cubrió una entrega de manera normal y después de dejar las cosas, al parecer la clienta se negó a no darle propina alguna. A pesar de que no se saben los motivos que llevaron a la chica a tomar esta decisión, el señor no se lo tomó nada bien, pues inmediatamente comenzó a gritarle.

"Vengo en mi tiempo de conducir para obtener sus explicaciones víveres y no me da una propina, eso no es ético, no solo es inquietante, pero es muy equivocado de su parte pensar de esa manera, tienes un fallo mental".



El hombre afirmó que cancelaría el pedido por no recibir lo que "merecía" y la clienta comentó de manera calmada que sonaba "muy tonto" todo lo que decía.

Para hacerla cambiar de opinión, el repartidor le pidió un poco de empatía para que pensara cómo se sentiría ella de estar en su lugar, debido a que las propinas resultan ser muy importantes para las personas que se dedican a este tipo de empleos.

Aunque todos parecían estar en este punto del lado del hombre afectado, las personas cambiaron rapidamente de opinión cuando expresó que de hecho la mujer era la primera persona que no le daba propina por primera vez en su vida.

"Usted es el único cliente que he tenido que no me dio propina", fue como terminó su argumento.

Internet se burló del repartidor por sus "falsas" declaraciones

Fue entonces que en los comentarios del video el repartidor fue duramente criticado porque desde su punto de vista él estaba mintiendo con tal de hacer sentir mal a la joven y obligarla a que entregara unos dólares extras.

"Si no le gusta que busque otro trabajo", "Óiganlo diciendo que es la primera vez que no le dan propina jaja", "Hasta yo se que todo eso es mentira", "Este caballero convirtió la “propina voluntaria” en un derecho", "Si me dicen eso menos le doy propina a alguien", "Este intento desesperado por recibir unos pesitos está muy mal", "Se ve que tiene años repartiendo dudo mucho que todos le den propina, hay gente bien coda", "Si me hubiera pasado a mi yo me reiría en su cara" o "Jajaja no puedo con esto", es lo que expresaron.



Además de presentarse el eterno debate sobre si las propinas son obligatorias o no, otros tuvieron la sospecha de que el video era actuado, puesto que nadie aseguraría que cada vez que hace una entrega recibe propina.

Esta teoría toma fuerza debido a que se desconoce cuándo y dónde exactamente pasó el supuesto incidente que tiene hablando a todo Internet.

Así reaccionó este repartidor por no recibir por “primera vez en su vida”… una propina

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

