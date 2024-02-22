Mesero rechaza propina porque era menos del 10% y tunden al restaurante en redes: "que les mejoren el sueldo"

"La propina no es una obligación , los consumidores no somos responsables de las economía de los meseros , si su sueldo no les alcanza que cambien de trabajo", "¿Ya se atreven a regañar uno porque no les deja ni el 10%? a la otra no les doy nada", "¿Por 6 pesos el mesero prefirió quedarse sin propina a haber ganado un 8.73%? No creo que el mesero sea una persona muy brillante", "Esto de las propinas ya se salió de control, los meseros son cada vez más prepotentes y creen que la propina es a fuerzas y no" o "Creo que este restaurante no sabe que la propina no es obligatoria, la propina es una compensación si el cliente quiere hacerlo".