Mesero rechaza propina porque era menos del 10% y tunden al restaurante en redes: "que les mejoren el sueldo"

Las historias que han contado los meseros sobre las propinas que dejan los clientes llaman la atención en redes, pero en esta ocasión un comensal fue el que expuso a uno de estos trabajadores por no aceptar la propina que le dejaron.
Mesero rechaza propina menor al 10% y polémica historia se hace viral en redes sociales
En Facebook comenzó a circular en días pasados un post donde un usuario llamado Eduardo Ramírez, reveló el mal comportamiento que tuvo un mesero cuando visitó un restaurante ubicado en Mazatlán, Sinaloa, conocido como Mané. En la descripción, explicó que gastó 473 pesos en su consumo (alrededor de 27 dólares) y al llevarle la cuenta el empleado, notó que en el ticket venían los porcentajes sugeridos de la propina.
Al ver que no tenía el efectivo suficiente terminó dejando 41 pesos (casi 3 dólares) para el mesero, es decir menos del 10% y creyó que todo estaría bien, pero no contaba con que la persona que lo atendió le haría un gesto de desaire.
"Amigos, fui a este restaurante en Mazatlán, Sinaloa y quise ser “buena onda” y dejar la propina que sugiere, me faltaron 6 pesos para completar la propina del 10% ya que no llevaba más efectivo. Así que así le di al mesero el dinero. Acto seguido el mesero regresa a mi mesa y me entrega el ticket rayado de esa manera con la carita “:)” y me regresa la propina “incompleta” que le había dado".
Al no creer lo que había experimentado decidió dejarle una nota con amabilidad, la cual decía lo siguiente: "Pidan que les mejoren el sueldo antes de regresar la propina por 6 pesos".
Después, continuó explicando indignado que le sorprende cómo los meseros creen que la propina es obligatoria, lo cual al menos en México no es así.
"Piensan que ya es obligatorio dejar propina y no exigirle al patrón que de buenas condiciones laborales".
Internautas condenaron al mesero por su acción y restaurante recibe críticas
El post original terminó volviéndose viral al extremo de ser replicado en otras redes sociales y como era de esperarse, los usuarios no tardaron en mostrarse de su lado, mencionando que en efecto, el mesero tuvo una actitud altanera y no se merecía nada de propina.
"La propina no es una obligación , los consumidores no somos responsables de las economía de los meseros , si su sueldo no les alcanza que cambien de trabajo", "¿Ya se atreven a regañar uno porque no les deja ni el 10%? a la otra no les doy nada", "¿Por 6 pesos el mesero prefirió quedarse sin propina a haber ganado un 8.73%? No creo que el mesero sea una persona muy brillante", "Esto de las propinas ya se salió de control, los meseros son cada vez más prepotentes y creen que la propina es a fuerzas y no" o "Creo que este restaurante no sabe que la propina no es obligatoria, la propina es una compensación si el cliente quiere hacerlo".
Como ya es costumbre en este tipo de casos las personas se dividieron respecto a si la propina debe ser una obligación de los comensales hacia los meseros o si es mejor que los trabajadores de dichos establecimientos exijan mejores condiciones laborales y sueldos.
Por último, las redes sociales del restaurante limitaron sus comentarios debido a que al parecer recibieron críticas por el actuar del mesero y no han emitido algún comunicado desmintiendo o afirmando la historia que se narró en redes.
¿Tú qué opinas de esta sitaución? Dinos en los comentarios.