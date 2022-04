¿Thalía abusó del bótox? Internet nos recuerda que "no se opina de los cuerpos ajenos"

Para los fans de la mexicana, no es de extrañarse que Thalía implemente curiosos tratamientos de belleza en su rutina ‘skin care’ (término en inglés para hacer referencia a las prácticas y productos para el cuidado de la piel).

Sin embargo, a sus últimas fotografías de Instagram les han llovido varias críticas porque supuestamente sus facciones lucen diferentes según varias opiniones escritas en la caja de comentarios.

Gracias a una fotografía acusan a Thalía de lucir “irreconocible” y culpan al bótox

La imagen que desató la polémica en redes sociales fue una ‘selfie’, compartida el 13 de abril, en el gimnasio de su casa junto a uno de sus perros.

En ella lució un conjunto deportivo en tonalidades neón; además de tener el cabello recogido en un moño despeinado y alto, así como posar al natural sin maquillaje encima.

Debido a este ‘look’ su rostro quedó completamente despejado, lo que le permitió a sus seguidores notar una supuesta hinchazón de su cara al grado de que sus ojos dan la apariencia de estar más hundidos de lo normal.

“Que dada en la madre te diste en la cara”, “Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, “En un bosque de la China”, “Ya se ve que te pusiste bótox, solo no exageres como la Guzmán”, “Thalis dile no al bótox, te ves rara”, “Demasiado bótox que ni los ojos se le ven”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.



Cabe destacar que las inyecciones de bótox ayudan a reducir la apariencia de algunas arrugas dado que bloquean las señales químicas de los nervios que provocan la contracción de los músculos.

Claro que su efecto es temporal y estéticamente suele usarse en la frente y alrededor de los ojos.

Y una de las razones por las que muchos seguidores de Thalía relacionaron su apariencia física con la inyección de bótox es por la hinchazón y la apariencia de los ojos (párpados caídos), las cuales se presentan como efectos secundarios.

Los fans de Thalía la defendieron ante las críticas por su apariencia

Ante la polémica por cómo luce el rostro de la famosa, sus fanáticos optaron por defenderla en los comentarios ante las críticas, así que invitaron a los 'haters' a reflexionar sobre la constante presión social y mediática a la que están sometidas las celebridades por cumplir los estereotipos de belleza:

“¿Y qué hicieron ustedes para sentirse capaces de juzgar el físico de los demás?”, “Digan lo que digan, mi Thalía sigue viéndose hermosa a sus 50 añitos”, “No puedo creer que aún hayan personas que sigan opinando sobre cuerpos ajenos”, “Me acabo de dar cuenta de que si fuera una artista, definitivamente, me juzgarían por envejecer al natural porque “me vería acabada’, pero también me juzgarían por hacerme arreglitos por ‘no aceptar el paso de los años’. Que ironía ser figura pública“, son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.