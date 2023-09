¿El Popocatépetl es un portal a otros mundos? Loca teoría del volcán mexicano invade TikTok

🇲🇽 | 20 OVNIs Saliendo anoche del Volcán Popocatépetl de Mexico. (Agosto 24, 2023). Cortesía @webcamsdemexico ✓. Un suceso Alucinante, sin precedentes se registro anoche, donde al menos 20 objetos voladores no identificados, emergieron, aparentemente desde cráter del Volcán Popocatépetl de Puebla en México, cerca de las 20:30 hrs del jueves 24 de agosto. Este acontecimiento, alimenta más la teoría de que el volcán conocido localmente como Don Goyo, es la puerta de entrada y salida de diferentes tipos de objetos voladores no identificados, donde regularmente se registran avistamientos de naves, que se desplazan desde o hacia el firmamento. Esta vez no hay excusas para negar los sucesos ufológicos, que están sucediendo, ya de manera masiva en el mundo y fuera de él. Las imágenes fueron registradas en vivo y en directo por las cámaras de Web Cams de México. #ufo #ufos #flotilla #ovnis #ovni #ufo5537 #popocatepetl #dongoyo #volcano #gunung #uaps #uap #ufologiareal #zabedrosky #extraterrestrials #flotilladeovnis