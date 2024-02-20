Teoría TikTok: ¿Los restos de la Atlántida están en el desierto del Sahara? Descripción de Platón concuerda
Las teorías conspirativas han ganado muchísima popularidad en Internet, desde aquellas ligadas con aliens, hasta las que hablan de ciudades perdidas.
En algún punto de nuestra vidas hemos escuchado hablar sobre la misteriosa ciudad de la Atlántida, de la cual se desconoce exactamente su ubicación, pero una teoría de TikTok explica que quizá se encuentra en el continente africano.
¿La ciudad de la Atlántida está en el desierto de Sahara? alocada teoría de TikTok explica la razón
Esta metrópoli la cual se cataloga como un simple mito, ya que jamás se han encontrado pruebas contundentes de su existencia, fue tema de interés para el gran filósofo griego Platón quien habló sobre ella en sus diálogos socráticos conocidos, Timeo y Critias. Dentro, explicó que en la antigüedad los atenienses se enfrentaron a un reino ubicado al borde del Mediterráneo, es decir la Atlántida.
La búsqueda de este lugar siempre ha sido de interés; no obstante, el mismo relato cuenta con partes que parecen irreales, por ello se tiene la creencia de que se trata de simple ficción.
A pesar de que no hay pruebas sobre ella el usuario de TikTok @eternosaber, expuso una teoría que podría dar la respuesta sobre su paradero actual. Fue el pasado 7 de febrero cuando se creó la hipótesis de que los restos de la ciudadela en realidad forman parte del ojo del Sahara, una estructura de casi 50 km de diámetro que tenía dentro rocas de la era Proterozoica, las cuales datan de hace dos mil millones de años.
De acuerdo a sus palabras la actual estructura del ojo del Sahara que fue descubierta en la década de los noventa tiene similitudes con la de la Atlántida, las cuales fueron descritas por Platón siglos atrás.
"Platón había descrito a la Atlántida como compuesta por círculos concéntricos, tres de agua y dos de tierra, lo cual coincide con la estructura del ojo del Sahara. También se dice que tenía una apertura al mar en el sur y si se observa desde imágenes satelitales del ojo, se puede ver claramente que el agua había corrido por ella, y lo que la gente no sabe es que hasta hace unos 5 mil años era totalmente verde, tropical".
Otra supuesta prueba es que Platón escribió que la Atlántida tenía montañas al norte y que de hecho, en el ojo del Sahara también está presente una formación terrestre de este tipo en la misma dirección.
Si bien podría parecer alocado, apuntó que las probabilidades de que sea cierto no son nulas, ya que el desierto de Sahara es uno de los pocos lugares que no se han investigado en su totalidad.
Así reaccionaron los internautas a la supuesta localización de los retos de la Atlántida en el desierto
Dicho material obtuvo casi 2 millones de vistas y en la sección de comentarios hubieron opiniones divididas al respecto, pues mientras unos señalan que la Atlántida está en otros continentes, otro creen que tiene coherencia lo expuesto.
"Lo más coherente que he escuchado de la ciudad perdida Atlantis", "Hay un videos que parece más creíbles y es que Atlantis se ubicaba en Bolivia suene raro, pero si buscan coinciden", "Creo que es la teoría que más me agrada de la Atlántida", "Lo que dice Platón no coincide con esa ubicación. Según lo que explica en el Timeo, estaría hundida en el Atlántico", "Me da miedo que sea real" o "Nada que ver", es lo que expresaron.
