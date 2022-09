¿Rapunzel y la madrastra de Cenicienta son la misma persona? Esta loca teoría lo explica

Esta teoría causó debate en redes sociales, pues aunque parece interesante, muchos apuntan a que la versión de Disney de Rapunzel no tiene nada que ver con la de 'Once Upon a Time'. Sin embargo, en los últimos días varios usuarios de TikTok, como @javiqueentana, han retomado la creencia y han causado furor en redes sociales ¿Tú que opinas? Dinos en los comentarios.