Teoría de TikTok dice que Blancanieves murió durante la película: el final sería la prueba

'Blancanieves' marcó la historia del cine al ser la primera cinta animada en ganar un Oscar después de su estreno en 1937.

Si bien, pronto llegará una versión live action que contará con la participación de Gal Gadot , la cinta original aún permanece como una de las favoritas entre los fans de Disney por su romántica historia. Sin embargo, una teoría nacida en Internet señala que el tierno final es en realidad mucho más tenebroso.

Teoría afirma que Blancanieves murió al final de la película porque el príncipe era la muerte

Muchos fans de Disney aseguraron en redes sociales que la princesa de cabello negro no tuvo un final feliz como todos pensaban, pues en realidad murió durante la película y las posibles pruebas se encontrarían en las últimas escenas.

Y es que, en la parte final del filme, Blancanieves se encuentra durmiendo dentro de una caja de cristal tras caer en el hechizo de la bruja; y quien llega a rescatarla, es el príncipe tras despertarla con un beso en los labios.

Al reencontrarse con su ser amado, la princesa decide irse con él para vivir felices por siempre; no obstante la teoría apunta a que quizá el príncipe no es un hombre común, sino el ángel de la muerte.

Según la teoría, el primer encuentro entre los jóvenes se da cuando ella está cantando en un pozo, lo que indicaría que el príncipe (en este caso la muerte) ya la estaba acechando, por ello más tarde es enveneda por la bruja.



Al caer en el hechizo del sueño , Blancanieves aún estaba con vida, y la teoría resalta que hay tres puntos que delatan la identidad real del príncipe.

El príncipe mató a Blancanieves con el beso de la muerte según teoría de internautas

El primer momento que indican como prueba, es que el príncipe llega a rescatar a la joven princesa montado en un caballo blanco, y según la Biblia, la muerte viaja en este animal.

La segunda prueba, según quienes creen esta teoría, es que el beso que le da no es uno común, pues se trata del beso de la muerte, el cual se cree que quita el último aliento a las personas.

Por último, la prueba más contundente según los fans, sería que al momento de que la joven se despide de los enanitos y se va con el príncipe, se puede ver un castillo que se encuentra sobre las nubes, lo cual podría insinuar que Blancanieves va camino al cielo porque acaba de morir.

Dicha teoría fue replicada en varios videos de TikTok, y algunos han alcanzado más de 1 millón de vistas en poco tiempo.



Muchos internautas han mostrado sorpresa por el planteamiento y confesaron que, a pesar de que habían visto la cinta muchas veces, jamás notaron estos pequeños detalles, especialmente el del castillo en las nubes.

"No lo pensé, por ejemplo la primera vez que vio al príncipe huyó de él, pero después de besarla sí se va con él sin miedo", "Tiene mucha lógica y hasta cambió mi perspectiva", "La película de por sí me parece turbia, ahora con esto más", "Quedé helada, ya no será lo mismo" o "Bastante interesante y creíble", son algunos comentarios en TikTok.



Existen variaciones de este planteamiento, y uno que causó conteoversia fue el del tiktoker Rodrigo Reyes Izquierdo, @rodrigorizq, quien mencionó que la princesa murió desde que mordió la manzana envenenada.

Lo anterior fue refutado por los internautas debido a una pequeña frase dicha por la reina antes de conventirse en bruja. ¿Crees que sea real la teoría?





"El hechizo es de sueño no de muerte. La bruja dice: 'Caerá en un sueño profundo. Los enanos muerta la creerán y viva la enterrarán'", "Tendría sentido, si la bruja no hubiera dicho que Blancanieves caería en un sueño profundo" o "Si quitas que murió por la manzana, te creo".