Teoría afirma que E.T. forma parte del universo de 'Star Wars': estas serían las pruebas

La teorías sobre personajes o tramas de películas abundan en redes sociales, y esta vez te compartimos una que se centra en 'E.T. el extraterrestre'.

El largometraje hecho por Stven Spielberg es uno de los más memorables de la década de los 80, y a la fecha es considerado un clásico imperdible por sus escenas divertidas, drama y el desarrollo de la amistad entre Elliot y el pequeño ser espacial.

La teoría creada en 2017 por el sitio web Film School Reject, explica que E.T no es un alienígena cualquiera, pues tanto él como su raza viven dentro del universo de 'Star Wars'.

Aunque suene como algo improbable, las bases para dicha afirmación fueron publicadas y resultaron encajar bastante bien con la idea principal.

¿E.T. pertenece al universo de 'Star Wars'? Esta teoría lo afirma

Existen tres pruebas sólidas que encajan con la teoría. La primera, se remonta a una escena específica de la cinta, donde el extraterrestre de color café acompaña a su amigo Elliot y su hermano a pedir dulces en Halloween.

E.T pasa desapercibido por su disfraz de fantasma, pero al caminar junto a los niños no duda en ver a su alrededor y a las personas que lo rodean.

Poco después, E.T. ve a un niño disfrazado de Yoda de 'Star Wars', lo cual logra alborotarlo a tal nivel de acercarse a él repitiendo la palabra 'Home' (que en español significa casa).

Esto apunta a que el alien reconoció de cierto modo a la especie del maestro Yoda y creyó que él podría conducirlo de vuelta a su planeta de origen.

¿E.T puede usar la Fuerza de 'Star Wars'?

La escena más icónica de la cinta es cuando Elliot es perseguido por la policía mientras lleva a E.T en una canasta atada a su bicicleta. Esta secuencia se quedó en la memoria del público, pero según los creyentes de esta teoría, esconde algo muy importante: el extraterrestre pudo hacer que el niño y él flotaran por los cielos gracias a la Fuerza.

Si bien, quienes explotan todo su potencial son los Jedis y Sith, existen otros seres que pueden utilizar la Fuerza a menor escala, lo cual podría ser el caso de la especie de E.T.

Los fans han señalado que, posiblemente, E.T es un maetsro Jedi que puede viajar a través del tiempo y el espacio, lo cual suena descabellado, pero no imposible.

La raza de E.T aparece en una película de 'Star Wars'

La prueba más contundente a la teoría de que E.T nació en el mundo de 'Star Wars', se encuentra en la cinta de 1999, 'Star Wars: Episodio I La amenaza fantasma'.

En un momento, cuando la princesa Amidala se encuentra dando un discurso en el Senado galáctico frente a varios representantes, se puede ver, por unos segundos, a extraterrestres idénticos a E.T, lo cual indica que en efecto, el simpático ser proviene de una galaxia muy muy lejana.

La teoría fue replicada en TikTok por Rodrigo Reyes Izquierdo, @rodrigorizq, y muchos usuarios coinciden en que el ser de grandes ojos sí tiene su origen en 'Star Wars'.





"Nunca se me hubiera ocurrido, me voló la cabeza", "Tiene tanto sentido", "No puedo creer que no lo haya visto antes, cuadra perfecto", son algunos de los comentarios en la red social.