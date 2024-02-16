¿El peor tatuaje del mundo? Internautas se horrorizan al ver el diseño de una mujer: así luce

Video Tatuajes que fueron un 'fail' absoluto: quedaron horribles, se infectaron y otras historias de terror

Es usual que en TikTok los tatuadores compartan sus mejores trabajos para así atraer a más clientes, pero una mujer en Italia se ha hecho famosa por hacer diseños que podrían ser considerados peculiares, raros o incluso horribles.

Chica se hace viral por tatuarse vello en las axilas Imagen TikTok @gipsygtattooer

Mujer presume su tatuaje de vellos en una axila; así fue el proceso

Gracias a las redes sociales hemos podido apreciar algunos de los tatuajes más elaborados, incluso llamados hermosos, desde su elaboración, ya que los tatuadores comparten parte del proceso y del resultado final.

Para algunas personas, los tatuajes simbolizan un elemento muy importante en sus vidas, o incluso a alguien que perdieron, pero hay otras que solo les gusta decorar su cuerpo con algo bonito o incluso ridículo, como una mujer que se ha hecho viral tras tatuarse vellos en la de sus axilas.

La usuaria Gipsyg Tattoer, que trabaja en Milán, Roma, Floria y Nápoles, en Italia, comparte en su cuenta de TikTok los tatuajes que ha hecho, desde perros, caricaturas, personajes de anime y diseños en el rostro, como los que solía tener Cristian Nodal, pero uno de sus videos más virales le pertenece a la chica de los vellos en la axila, que ya acumuló más de 3 millones de visualizaciones.

El pasado 13 de septiembre, la tatuadora mostró todo el proceso para hacer dicho diseño, desde que colocó la base que debía seguir, hasta el momento en el que toma sus utensilios de trabajo para comenzar a pintar los ‘vellos’.



Al final, la chica está parada frente al espejo con los ojos cerrados, por lo que la tatuadora capta la primera impresión al ver su tatuaje.

Como era de esperarse, muchos internautas calificaron el tatuaje como lo peor que han visto, criticando la elección de la mujer.

“¿Y eso para qué o qué?”, “¿No era más fácil dejarlos crecer?”, “Lo bueno es que es tu cuerpo y no el mío”, “Creo que lo hizo para demostrar 2 cosas: Que es dueña de su cuerpo y para demostrar que algo tan simple les arde a todos en los comentarios”, “¿Es en serio?” y “Lo peor que he visto”, son algunos de los textos.

Tatuadora presume los diseños que hace en el rostro de algunos clientes: Un hombre calvo eligió un copete

No es la primera vez que uno de los diseños de esta tatuadora italiana se hace viral. En agosto del año pasado, la chica llamó la atención en redes sociales tras colocar un fleco en la cabeza de un hombre calvo.

En el video, la chica comienza a hacer el diseño y es interrumpida por el usuario @Alessiolalatatoo, quien aparece con una actitud desafiante para mostrarle cómo se hace el diseño.

Al final, el hombre queda sorprendido con el tatuaje, por lo que muchos internautas pensaron que podría ser una broma.

“¿Esto es real?”, “¿Y si quiere peinarse distinto?”, “No creo que sea real”, “No sé por qué la gente se daña la cara así”, “Es marcador” y “Pero era rubio”, fueron algunos de los textos.



Otro de sus videos que causó polémica fue cuando hizo un delineado permanente a una chica, llamando la atención el diseño, ya que la línea negra es diferente en cada ojo, incluso un chico se puso un bigote.