"Fan" se tatúa el rostro de Paola Suárez golpeada y causa indignación: así reaccionó 'La Perdida' al video

Una semana después de que se reportó su hospitalización tras golpiza, un tatuaje del rostro de Paola Suárez divide opiniones en redes.

Por:
Paulina Flores.
Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

En medio de la polémica que se desató en redes sociales tras la golpiza que Paola Suárez, del clan de ‘Las Perdidas’, recibió, presuntamente a manos de su ex prometido, José de Jesús 'N', fan se tatúa el rostro golpeado de la influencer y causa indignación en TikTok.

Indigna en redes tatuaje de Paola Suárez golpeada

Una semana después de que se reportó la hospitalización de la youtuber tras una presunta pelea con su novio, justo la noche en la que él le pidió matrimonio, se viralizó en TikTok la grabación en la que un 'fan' presume el tatuaje que se haría en honor a ‘La Patas’, como la conocen en redes.

En la imagen se ve el rostro de Paola Suárez golpeado; además, lleva el tatuaje en el cuello que la caracteriza, una corona de espinas, y aparece en una posición que emula a la imagen religiosa de Cristo, junto a la palabra “Fuerza”.

“No cabe duda que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, se lee en la grabación en la que se ve el resultado final del tatuaje en el brazo del 'fan', del quien, hasta ahora, se desconoce la identidad.
Indigna en redes tatuaje de Paola Suárez golpeada.
Indigna en redes tatuaje de Paola Suárez golpeada.
Imagen Paola Suárez/ Instagram, TikTok

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de TikTok barroco_tattoo apenas unos días después de que estalló la polémica en redes sociales, registran más de 400 mil vistas y comentarios en los que los usuarios se contraponen en opiniones.

Y es que, mientras algunos tomaron con humor el “detalle”, otros más cuestionaron las intenciones del fan, pues, aunque expresaba apoyo, internautas consideraron la imagen de mal gusto en medio de un momento tan delicado en la vida de la influencer.

“¿Por qué se tatúa eso?”; “Santo Cristo de León”; “Esto ya se salió de control”; “Esto se va a hacer viral”; “¿Es broma verdad?”; “De mal gusto”; “Dios, ¿quién se tatúa eso?”, son algunos de los comentarios.
@barroco_tattoo

no cabe duda que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros 🙌🏾 #tattoo #perdidasperdidas #mexico #tatuajes #paolitasuarez #paolasuarez #perdidas #wendyguevara

♬ I Will Survive - Single Version - Gloria Gaynor

Paola Suárez reacciona a tatuaje de su rostro golpeado

En medio de la difícil situación que enfrenta con el hombre con el que hasta hace una semana planeaba llegar al altar, Paola Suárez se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha compartido que se siente devastada tras lo sucedido.

Ha aprovechado también para compartir videos junto a sus amigas, Wendy Guevara y Karina Torres, además de emotivos momentos que ha tenido con sus seguidores, como una pequeña fan de 9 años que hasta las lágrimas le sacó luego de que le expresó lo preocupada que estaba por ella.

Aunque no dio tal cual una opinión sobre el tatuaje con su rostro golpeado que el fan presumió en redes, Paolita sí compartió en sus historias de Instagram la grabación, sin ningún texto de por medio.


