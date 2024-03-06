Encuentran a la doble de Sydney Sweeney en TikTok: incluso recrea los maquillajes de 'Euphoria'

Video ¿Sydney Sweeney se metió en una relación como en 'Euphoria'? El drama con Glen Powell

TikTok ha demostrado que varios actores tienen gemelos perdidos en Internet y una chica está dando mucho de qué hablar al ser reconocida por su sorprendente parecido con la actriz Sydney Sweeney, quien participó en la película 'Madame Web'.

Haley Dixon, la doble idéntica de Sydney Sweeney

Se trata de Haley Dixon, una estudiante universitaria que se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok, con más de 200 mil seguidores, gracias a que tiene facciones similares a las de la famosa.

A pesar de que la joven llevaba una vida normal, tras el estreno de ' Euphoria' y la creciente fama de la actriz, su vida cambió, ya que en sus videos comenzaron a llamarla la "gemela perdida" de Sweeney. Además, las vistas de sus publicaciones alcanzaron millones de reproducciones cuando su perfil comenzó a ser compartido en Internet.

"Qué hermosa Cassie", "Por un segundo pensé que eras Sydney Sweeney", "Pero cómo es posible que se parezca tanto a Sydney Sweeney", "¿Cassie?", "¿Cómo que Sydney Sweeney se parece a ti?", "Eres más Sydney que la propia Sydney", "Pero si eres la gemela perdida de Sydney Sweeney", "Literal es igual a Sydney hasta sin maquillaje" y "Por un momento pensé que eras ella", fueron algunos puntos de vista.



Comentarios como los anteriores no dejaron de aparecer en sus clips donde mostraba un poco de su vida y sus nuevos seguidores le pidieron que recreara algunos looks de Cassie, el personaje más famoso de Sydney Sweeney.

Internet quedó flechado por su belleza y habilidad para recrear los maquillajes de Cassie

Aunque en un inicio ignoró las peticiones, pronto cambió de opinión y comenzó a maquillarse como este personaje, mostrando los productos y las técnicas que aplicaba para terminar luciendo idéntica.

Sin esfuerzo, Haley lo consiguió y se centró en este tipo de contenido, el cual de hecho la hizo viral en varias ocasiones, pues sus clips llegaron desde los 10 millones de vistas hasta los 34 millones al utilizar de fondo canciones de la serie 'Euphoria' o algunos diálogos.

Gracias a esto, muchos comenzaron a sugerir que la tiktoker fuera contratada como la doble de Sydney Sweeney en sus siguientes proyectos, pues no es muy común encontrar a alguien que se parezca tanto a la joven actriz.

"Ya denle trabajo para 'Euphoria", "Sería perfecto que se volviera la doble oficial de Sydney", "Propongo que salga en 'Euphoria' como doble de Cassie', "Podría reemplazar a Sydney en cualquier emergencia", "Chica, necesitas que te contraten ya de doble", o "Sydney necesita verte para volverte su doble, estaría increíble" , es lo que opinaron.



Hasta el momento se desconoce si Sydney Sweeney se ha encontrado con el contenido de Haley o qué piensa al respecto, pero todos coinciden que sería como un sueño verlas convivir juntas.



