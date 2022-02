El glosario de reguetón que te estaba faltando: bichota y el significado de otras palabras

El reguetón, también conocido como reggaetón, nació como un fenómeno de los barrios de Puerto Rico y Panamá. Aunque el furor por este género musical comenzó en el año 2000, de acuerdo con BBC Mundo (2009).

Si bien, geográficamente no se sabe en dónde surgió este nuevo estilo musical, fue el puertorriqueño Daddy Yankee quien, en 2004, al ritmo de 'Gasolina', abrió las puertas, según el mismo artículo.

El glosario del reguetón

Muchas de las letras de la música reguetón incluyen términos que, en primera instancia, son difíciles de entender. Por ello, aquí te damos una lista con las palabras más usadas y sus significados.

De acuerdo con los portales 'Sónica'(2022), 'RTVE' (2021) y 'El País' (2020), estos son los básicos que debes conocer.



#1 Dembow

Es un género musical originario de Jamaica, se caracteriza por sus letras con alto contenido erótico y bailes sensuales. Se considera la base del reguetón.

#2 Bellaco

Alguien que es malo, desagradable, mentiroso. En Puerto Rico un bellaco es una persona con alta energía erótica.

Asimismo, se le dice ' bellaquera' a la relación íntima y 'bellaquear' al jugueteo previo a un encuentro sexual.

#3 Arrebatarse

La palabra hace referencia a la acción de arriesgarse (seguro te acordaste de la canción de Latin Fresh: Ella se arrebata, bata, bata).



#4 Flow

Es un término utilizado en el rap y hace alusión al ritmo, cadencia o velocidad de un MC (el cantante).

Quien tiene 'flow', es un hombre o mujer tiene un buen estilo para cantar o bailar.

#5 Perreo

Es el estilo con el que se baila el reguetón. Es un movimiento agitado y sensual.

#6 Vaina

Término utilizado para referirse a cualquier cosa.



#7 Bichota o bichote

De acuerdo con el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, bichote se utiliza en Puerto Rico para referirse a un narcotraficante de alta jerarquía.

No obstante, en 2021, Karol G reveló durante una entrevista para 'The Rockstar Show' del reggaetonero Nicky Jam, que siempre escuchaba a su exnovio Anuel AA decir 'bichote', que en realidad quería decir 'el duro' (poderoso, empoderado).

"Le pregunté qué tipo de mujer es bichota y me dijo: 'No, a las mujeres no le decimos bichota'". Entonces ella respondió: 'Pues yo haré una canción que se llame bichota'. Esa canción salió un día que estaba sentada en el sillón de mi casa y en ese momento empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir”, dijo Karol G a Nicky Jam



#8 Picheo

"Ante' tú me pichaba', ahora yo picheo" dice la canción Yo perreo sola, de Bad Bunny.

En algunas regiones de América del Sur, es una palabra que hace referencia a lo sexual, sin embargo, en Puerto Rico significa ignorar a alguien.

#9 Janguear

Significa divertirse, salir a pasarlo bien con tu 'Corillo' (gru´po de amigos) como toda una 'Pámpara' (alguien con mucho éxito).

Hay númerosas palabras que se usan en el reguetón, aquí sólo enlistamos las más usadas.