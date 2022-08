Exhiben a pareja estadounidense bailando reguetón como si fuera vals: latinos se burlan en redes

El reguetón es un género musical muy popular hoy en día, incluso tiene su propio glosario de palabras que resuenan en sus letras. Aunque hay quienes simplemente se dejan llevar por su ritmo para disfrutar de un buen baile a pesar de que no sepan cómo hacerlo.





En video, joven exhibió a pareja estadounidense que no supo bailar reguetón

El usuario de TikTok identificado como Diego Navarrete, es un joven chileno que radica en Utah, Estados Unidos. Una noche acudió al antro para bailar y pasarla bien; fue entonces que se topó con una pareja estadounidense moviéndose al ritmo de una canción de Bad Bunny.

De inmediato, el chico los grabó y el video no tardó en hacerse viral, pues sus protagonistas presumieron pasos que recordaban una coreografía de vals en lugar de los movimientos sensuales propios del reguetón.

En las imágenes se puede ver a la pareja frente a frente y tomados de la mano meciéndose de un lado al otro. A continuación la grabación:



Tras ver el video, los internautas reaccionaron con comentarios, burlándose de la pareja por no tener idea de cómo bailar el género urbano:

“Les falta sazón, batería y regguetón”, “Yo no me considero el gran bailarín, pero fui a estudiar a Australia y es verdad que bailan a destiempo y como los Sims”, “Una vez bailé así reguetón con un italiano, fue muy incómodo no seguir el ritmo”, “¿Pero qué es eso? Júrame que es real”, “Si estaban escuchando Bad Bunny, no Chayanne para bailar así”, “Dato curioso: así también bailan reguetón, los de Oregon” o “Igual piensan que toda la música en español debe bailarse así”.

Otros usuarios intentaron excusar a la parejita, explicando que el estado donde fue grabado el video se concentra una gran cantidad de mormones, y por ello sus costumbres podrían diferir, incluyendo los bailes:

“En Utah la mayoría de habitantes son mormones y son un poco más conservadores”, “Confirmo que en Utah muchos bailan así, yo vivo ahí” o “Yo también vivo en Utah y es algo que me espero de muchos, pues viven muchos mormones aquí”.

Latinos se burlan en TikTok de los extranjeros que intentan bailar reguetón

Curiosamente, el reclamo de Diego Navarrete en TikTok sobre estadounidenses que no saben perrear no es un caso aislado, pues varios tiktokers ha hecho parodias sobre cómo personas de otras culturas intentan bailar el género urbano, pero lo hacen sin demasiado ritmo:



Igualmente, un latino en Suecia demostró que cuando el DJ puso reguetón en un antro, nadie lo bailó como se podría esperar, incluso muchos solo conversaban entre sí y unos pocos se movieron perezosamente:



Finalmente, otro joven parodió en su video la reacción que tuvo al ver cómo los europeos intentaban 'perrear' en un antro, dando a entender que no les salía para nada bien: