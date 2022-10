Mujer dejará de escuchar reguetón por sus letras: “Es como si un hombre morboso te hablara”

Las canciones de reguetón poco a poco han acaparado los primeros lugares del top musical en varios países, incluso ya hasta surgió un glosario de palabras características del género.

Sin embargo, no todos sus oyentes están de acuerdo con las letras, ejemplo de ello es Ana María Vélez (@entremispecas) una usuaria de TikTok que reveló mediante un videoclip sus razones para dejar de escuchar la música urbana.

Chica dejará de escuchar reguetón por sus letras con mensajes machistas

Ana María Vélez es una colombiana que tomó la decisión de “sacar el reggaetón” de su vida a pesar de su popularidad. Esto porque, en su opinión, las letras describen a mujeres idealizadas para el público masculino, ya que se enaltecen los grandes atributos, o incluso se alaban conductas hipersexualizantes.

Por el contrario, los hombres se pintan con dinero y poder, tanto que por eso les resulta fácil “comprar” a las féminas con regalos carísimos o traídos del extranjero. En consecuencia, Ana María percibió que esas ideas pueden detonar la creencia de que las mujeres son “manipulables”, “domesticables” e “influenciables” y “fáciles”.

Por último, la chica mencionó que tras analizar las estrofas de varias canciones se dio cuenta de que “es como si un hombre morboso, diciendo cochinadas, barbaridades y de todo, le estuviera hablando”; cuestión que no acepta porque se “respeta” y “valora”. A continuación el video viral:

La opinión de la colombiana rápidamente se viralizó ganando más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de personas que dieron su punto de vista al respecto:

“Desde los inicios del reguetón eso es lo que venden sus letras”, “Solo una persona inteligente sabe que la música no define al ser humano, lo único que puede definirlo son las acciones”, “Yo escucho reguetón no por la letra sino por el ritmo, y no me afecta mi modo de ver la sociedad ni mis valores que me enseñaron de chico”, “Admiración para usted señorita, a esto le llamo tener los pies sobre la tierra”, “De acuerdo contigo, la mayoría de las canciones solo hablan de degradación” o “Yo escucho más el reguetón de la vieja escuela, creo que con el tiempo las letras comenzaron a denigrar cada vez más a la mujer y exaltar el uso de drogas”.



Finalmente, para profundizar su punto de vista respecto al reguetón, Ana María Vélez invitó a sus seguidores a ver el video ‘Analizando música de Bad Bunny’ del youtuber Alvinsch. En esta grabación de 29 minutos, el ‘influencer’ examina la obsesión por el dinero y el poder que transmiten los videos musicales del famoso cantante puertoriqueño; ya que solo se muestra ropa y carros de lujo con mujeres sexualizadas al fondo, mientras él presume de una actitud arrogante.

En consecuencia, el youtuber menciona que esas acciones mandan una idea que se contrapone con su supuesto activismo a favor de las mujeres o en contra de políticos corruptos. Conoce más sobre este análisis dando 'play' al video:



¿Tú qué opinas sobre este caso viral que arremete en contra del reguetón? Cuéntanos en los comentarios si también dejarías de escuchar esta música o si no te molestan las polémicas letras.