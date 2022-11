Abuelito reacciona al ver a su nieta 'perreando' y el video se hace viral: ¿le quitó la herencia?

El reguetón es el género musical más famoso del momento gracias a artistas como Bad Bunny , Karol G, Maluma, entre otros más. A la par,los videos de baile virales con estas canciones también aumentaron, pues se han visto desde niños hasta todo tipo de adultos moviéndose a su ritmo.

Dicha música es del agrado de las generaciones más jóvenes, pero entre las mayores no todos están contentos de escucharla o ver los pasos del llamado 'perreo', y así lo demostró un hombre de la tercera edad.

Abuelito reacciona ante baile de reguetón y se hace viral en TikTok

Una joven llamada Andrea fue la sensación en TikTok a principios el mes de noviembre, ya que subió un clip a su cuenta @andreatannero, donde se le puede ver bailando en una fiesta al ritmo de Daddy Yankee, específicamente 'La Gasolina'.

Ella se mostró feliz demostrando su talento perreando en la pista de baile lo cual le hizo ganar la atención de los asistentes y muchos elogios en redes sociales; no obstante, su abuelito opinó de manera contraria.

En el TikTok, se puede ver a Andrea disfrutando de la canción rodeada de amigos y, segundos después, la cámara enfoca a su abuelito, quien lucía enojado y decepcionado por la escena.



El video acompañado con la frase "Todo iba bien hasta que..." resultó divertido, lo cual le hizo ganar en cuestión de días más de 3 millones de vistas.

Internautas hicieron bromas del momento y defendieron su manera de bailar

Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar al momento y principalmente, lo hicieron mediante bromas sobre lo que posiblemente estaba pensando su abuelito al verla bailar.

"El abuelo: 'Prefiero dejarle todo al gobierno'", "Seguro después dijo: 'Llama al notario... Voy a sacar a mi nieta del testamento'", "Tu abuelito: 'Yo no conozco a esa loca que está bailando'", "Lástima, seguro ya no te dejará los terrenos" o "La mirada de tu abuelito me dio risa, lo dice todo", fue como se expresaron aquellos que vieron el clip.



Otros tantos defendieron a Andrea, diciendo que su baile era "decente" y no había razón para que su abuelito se enojara, ya que ellos también hubieran bailado así si escuchaban "reguetón del viejito".

"Es reguetón viejito, ¿cómo no iba a bailar?", "Yo también sacaría los prohibidos si fuera 'La Gasolina'", "No me imagino cómo reaccionaría si viera los bailes de las nuevas generaciones, qué pena ajena", y "Por bailar ese rolón yo también me quedaba sin terrenos y no me importa", se lee entre los comentarios.



A petición de muchas personas, la joven tiktoker subió una segunda parte donde continúa bailando más cerca de su abuelito para que la pudiera ver mejor, lo cual hizo que acentuará más su mirada de "decpeción".