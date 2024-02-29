Hombre encuentra una enorme serpiente en su inodoro; medía más de 1 metro de largo

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

En Australia es común encontrarse con animales exóticos en las calles, debido al clima que existe en esa región, por ello no es raro que las familias tengan que lidiar hasta con serpientes en sus domicilios.

Imagen Youtube Hervey Bay Snake Catchers

Serpiente sorprende a joven al descansar en su inodoro: Esto fue lo que pasó

En Hervey Bay, Australia, un joven se dirigía al baño y al levantar la tapa se encontró con una enorme serpiente que medía 1,2 metros de largo.

Al darse cuenta de la situación, el hombre marcó a la empresa Hervey Bay Snake Catchers, quienes cuentan con su canal de Youtube donde comparten todos los rescates que han hecho.

Katie Airey y su esposo Drew Godfrey acudieron al llamado. Fue Katie quien se acercó y retiró al reptil del inodoro, como si se tratara de cualquier otro animal indefenso.

“Es grandiosa, tiene una linda panza azul. Creo que solo estaba buscando un poco de agua, tratando de quitarse el calor, (...) no son venenosas, pero tienen un fuerte olor”, expresó la experta.



Tras meterla en una bolsa especial, Katie la llevó al bosque y la liberó cerca de un río, mostrando cómo se movía entre los árboles, un acontecimiento que sorprendió a los internautas, ya que muchos pensaron que su destino sería fatal.

Katie Airey y Drew Godfrey, los expertos que buscan cambiar la percepción de las personas sobre las serpientes

Desde septiembre de 2019, Katie y Drew comenzaron a subir videos a su canal de Youtube para impulsar su negocio, sin imaginar que personas de todo el mundo se iban a suscribir para descubrir más sobre las serpientes.

“Hervey Bay Snake Catchers es una empresa de reubicación de serpientes las 24 horas, los 7 días de la semana, que opera en la costa de Fraser, Queensland, Australia”, dice la descripción de su canal de Youtube.



El matrimonio tiene la misión de cambiar la opinión pública que tienen las personas sobre las serpientes, ya que no todas son peligrosas ni destructivas.

“Gracias a todos y cada uno de ustedes que ven y comparten nuestros videos, poco a poco estamos convirtiendo el miedo de la gente a las serpientes en fascinación”.



Hasta el momento, el canal ‘Hervey Bay Snake Catchers’ cuenta con casi 2 mil suscriptores, además de 716 videos de capturas exitosas de serpientes que posteriormente son liberadas a la naturaleza, donde pertenecen.