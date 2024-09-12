Animales

Mujer descubre una serpiente en su inodoro tras irse de vacaciones: nuevo miedo desbloqueado

¿Te imaginas ir al baño y encontrar una serpiente? Aunque parezca imposible, esto le pasó a una mujer en Estados Unidos, y el video aterroriza a todo Internet.

Video Mujer entra al mar a bucear y por poco se la come un tiburón: así se salvó del ataque (video)

En las redes sociales, los videos sorprendentes y aterradores suelen captar la atención, especialmente aquellos que muestran encuentros entre animales salvajes y seres humanos. Este caso provocó pánico entre los internautas, ya que una mujer encontró una serpiente en un lugar completamente inesperado: su baño.

Mujer descubre a una serpiente en su inodoro y causa pánico en redes sociales

Todo comenzó cuando Michelle Lespron compartió su inusual historia, relacionada con uno de estos reptiles. Según el portal 'Newsweek', la mujer, originaria de Tucson, Arizona, salió de vacaciones y, al regresar a casa, se dio cuenta de que una serpiente negra se encontraba dentro de su inodoro.

"Llevaba cuatro días fuera y estaba deseando ir al baño en paz. Levanté la tapa y estaba enroscada, dijo Michelle Lespron a 'The Associated Press'.

Por suerte, el reptil no salió de aquel lugar, ya que la tapa del inodoro siempre estuvo cerrada y no pudo levantarla por sí misma. Como era de esperarse, Michelle se asustó al ver la serpiente, ya que parecía una serpiente de cascabel, las cuales, recordemos, son venenosas.

Decidió entonces llamar al servicio local de captura de serpientes 'Rattlesnake Solutions' para que pudieran sacarla y liberarla en su hábitat natural. Aunque muchos dudaron de la veracidad de la anécdota, el trabajador de la empresa grabó en video el momento en que sacó al animal, que lucía feroz y emitía una especie de gruñido.

Imagen Rattlesnake Solutions / Facebook

Una empresa especializada en reptiles logró sacar al animal del baño

Como era de esperarse, el material se volvió viral por lo insólito del incidente. Los expertos que ayudaron a Michelle aseguraron en una entrevista para 'Fox Weather' que, tras dos días de trabajo, lograron sacarla. También confirmaron que se trataba de una serpiente conocida como látigo negro y rosa, la cual puede ser agresiva y morder, pero no es venenosa.

Finalmente, señalaron que aunque este tipo de incidentes son poco comunes, pueden ocurrir cuando los reptiles buscan lugares frescos y húmedos, especialmente en climas áridos. En TikTok, muchas personas admitieron haber desarrollado un nuevo miedo, pues jamás imaginaron que las serpientes podrían aparecer en los inodoros, y afirmaron que revisarán antes de sentarse para evitar sorpresas.

"Gracias por desbloquearme un miedo", "En realidad estoy en el Toilett ahora mismo así que gracias", "Este es mi peor miedo, no estoy jugando", "Si esto me pasara a mi juro que no volvería a usar ese inodoro con confianza", "Yo primero intentaría jalarle a ver si se va jaja", "Me muero", "Aunque no era venenosa se ve super fea esa serpiente, me hubiera desmayado", son algunos de los comentarios.
@

♬ -


Lo más escalofriante es que existen cientos de videos similares donde las personas han capturado a las serpientes en sus baños y asustan a los internautas.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

AnimalesTikTokSerpientesMiedo

