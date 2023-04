Hombre encuentra serpiente gigante en su carro y aterra a Internet: “Ya no quiero manejar”

La naturaleza puede darnos unos grandes sustos, como el que se llevó una estudiante al encontrarse con un oso salvaje en el patio de su escuela o un tapizador que descubrió una serpiente escondida en su carro.

Esto último pasó con el usuario de la Tapiceria Danys en TikTok, quien suele compartir en su perfil algo del trabajo que hace en los recubrimientos y asientos de diferentes coches.

Sin embargo, el usuario que trabaja en Tijuana nunca se imaginó que se volvería viral después de revisar el interior de uno de los coches y llevarse una aterradora y extraña sorpresa.





Si te gusta el contenido sobre animales, puedes ver la serie ‘Animales asombrosos’, solo entra a ViX.

Hombre descubre aterradora serpiente en su auto y su reacción es viral

En dos videos donde le recuerda a la gente siempre revisar bien sus carros y no solo a simple vista, también por dentro del tablero, el usuario levanta unas piezas del coche y revela una serpiente en su interior.

Pero esta no es cualquier serpiente, se trata de una pitón de Birmania (Python bivittatus), la cual es de las constrictoras más grandes del mundo, al llegar a alcanzar una longitud promedio de 10 pies.

Y su gran tamaño se puede comprobar en el video de TikTok, pues la serpiente que el tapizador encuentra es enorme y se encuentra enrollada por todo el interior del coche.



Originarias de la India, las pitones birmanas fueron introducidas a Florida y ahora hay una invasión y problema ambiental que parece no tener solución, aunque no parecen ser una amenaza para las zonas urbanas.

En la segunda parte de sus videos (los cuales ya acumulan 7.6 y un millón de vistas), el usuario logra sacar a la serpiente del interior del tablero y al sostenerla se aprecia que tiene el largo de una persona adulta.

El video viral generó muchos comentarios, la mayoría fueron de risa con gente diciendo que habían encontrado el escondite de algún familiar poco querido o que es un nuevo sistema contra ladrones.

Sin embargo, muchos otros mostraron pavor y aseguraron que en su situación se hubieran desmayado o que se les desbloqueó un nuevo miedo que nunca imaginaron que podrían tener.

“Vendo el carro y me voy del país”, “Ah no, ahí mismo me da un infarto”, “Me traumó, ahora no quiero ni manejar”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo quienes preguntaron cómo era posible que el tapicero no se diera cuenta de que una serpiente pitón se había alojado dentro de su coche, por lo que muchos dedujeron que probablemente sea su mascota.

La enorme serpiente también aparece en uno de sus primeros videos donde muestra asientos de coche con nueva tapicería, por lo que sí es su mascota y tal vez el tablero del auto sea uno de sus escondites preferidos.

También te puede interesar esto: