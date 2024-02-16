Río de mercurio es encontrado bajo las pirámides de Teotihuacán y desata teoría: ¿fue parte de una tumba?

Video Descubren entierros humanos y ruinas de 1,500 años de antigüedad en México

Desde 1910, comenzaron a desenterrar los secretos de la zona arqueológica de Teotihuacán, la ciudad fundada por la antigua civilización mexica, que se dio a conocer cinco años de trabajo después, sin embargo continúa siendo estudiada y explorada, aunque aún mantiene muchos misterios inexplorados.

El río de mercurio líquido encontrado en Teotihuacán

Entre las exploraciones y excavaciones en la zona arqueológica de la antigua ciudad mexica, se encontraron varios secretos, como un impactante túnel debajo de las pirámides, que resguardaba todo tipo de tesoros, hasta un río de mercurio líquido.

El arqueólogo Sergio Gómez fue quien descubrió el extraño río, ya que estudió y exploró los túneles debajo de las pirámides durante años, con la finalidad de encontrar la antigua tumba de un importante gobernador ancestral de la civilización.

El mercurio fue hallado en grandes cantidades dentro de una cámara secreta al final de un túnel que había estado cerrado por casi dos mil años, debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, la Serpiente emplumada.

Este insólito río desató teorías sobre su origen, ya que el mercurio no era un material que se encontrara en el país durante esa antigua época.

Mercurio líquido Imagen Unsplash

¿Por qué es tan insólito el descubrimiento de un río de mercurio en Teorihuacán?

El mercurio es un elemento especialmente raro en esta zona, aunque ya se había encontrado antes en la arqueología maya, pero nunca en Teotihuacán.

Además, el mercurio es un material tóxico, por lo cual muchos de los investigadores no se explican para qué podría haberse usado en el México Antiguo, aunque deducen que pudo haber tenido propiedades mágicas y rituales para varias civilizaciones, como otros tantos materiales.

¿Por qué existe un río de mercurio debajo de Teotihuacán?

Gómez y su equipo explicaron que el mercurio podría haber sido una representación de un río de las profundidades del inframundo, en el imaginario de la civilización mexica.

Otra de las teorías es que pudo haber sido parte de una tumba, aunque ésta tuvo que haber sido de algún gobernante o figura muy importante, ya que el mercurio era un material muy extraño en el México prehispánico, sin embargo, los arqueólogos no han encontrado dicha tumba, aunque siguen en su búsqueda.

Una de las razones que dificulta la exploración es la seguridad, ya que hay mucha humedad y lodo en la zona, por no mencionar el mercurio, que es tóxico y para el cual se requiere un equipo especial.

La llamada 'morada de los dioses' (Teotihuacán) aún tiene muchos misterios que resolver.