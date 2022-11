"No está ni buena": Mexicana se enfrenta a papa más picosa del mundo e impacta con su reacción

Desde la creación de TikTok se han inventado retos y revivido tendencias como el conocido baile del 'Harlem Shake' . Algunos han causado controversia debido a que resultan ser peligrosos, tal como el One Chip Challenge.

Aquí los participantes comen la papa frita más picante del mundo, y a la par deben sobrellevar los efectos que ocasiona, tales como picor extremo, entumecimiento del cuerpo y ardor en toda la boca.

Mexicana hace el reto One Chip Challange y su reacción impactá a TikTok

El One Chip Challange puede llevar a las personas al hospital ; sin embargo, una mujer adulta mexicana mostró ante una cámara que no sufrió ningún efecto tras comerla.

Todo quedó plasmado dentro de un clip publicado en la cuenta @jesusava1, donde ella realiza el reto de la papita más picante.

"Este video es para todos los que me estén mirando. Según ellos dicen que ésta cosa a mí me va a enchilar, pues vamos a ver porque hasta ahorita todo lo que me traen nada más no". fue lo que comentó al inicio del clip.



Tras abrirla y darle el primer mordisco, la señora fingió que se estaba enchilando, pero no era así y mientras pasaban los minutos se mantenía tranquila, pues su cuerpo no sucumbió a los efectos del picante.

"No me hace nada. No tiene ni saber no está ni buena, el habanero sí me sabe bueno, pero la papita en sí no tiene sentido".



El video donde se ve a la mujer chupándose los dedos y pasando la fritura por sus labios, se esparció por TikTok y acumuló más de 25 millones de vistas.

Su nula reacción al comer dicha papa, dejó impresionados a los internautas quienes incluso hicieron bromas sobre la resistencia a la comida picosa que tiene la señora.

"La señora: 'en mis tiempos yo comía lava'", "Hasta el diablo le tiene miedo a la seño", "Chingona la doña ella si sabe comer picante", "Para mí la ganadora", "Se le murió el sentido del gusto a la señora", "Es la primer persona que veo no se enchila", y "Ojalá no sufra en el baño", fue cómo se expresaron en la sección de comentarios.



Otros pusieron en tela de juicio su reacción, pues exclamaron que el picor llega a su punto máximo entre los 10 y 15 minutos y eso es algo que el video no muestra.

Hizo el reto por segunda vez y demostró que la papa picante no le afecta

Por ello las personas que la grabaron decidieron subir una segunda parte, donde nuevamente la mexicana comió otra papa de la marca Paqui, pero eso no fue todo, pues acompañó la fritura color negra con chiles jalapeños y serranos.

Además reveló ante la ola de mensajes de preocupación por su salud, que ella no siente nada al comerla.

"Para ser sincera no como tanto chile, simplemente no me hace. Llego a comer, pero no tanto. No me arde la panza ni la boca, ni cuando voy al baño para que no se preocupen por mí".