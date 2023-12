Restaurante japonés ofrece ajolotes fritos en su menú y fotos provocan indignación a los mexicanos

Japón es uno de los países con una de las gastronomías más variadas y algunos de sus platillos han llamado la atención por ser exóticos como el fugu, mejor conocido como pez globo, shirako, que es esperma de pescado, o el basashi, es decir la carne de caballo; no obstante, el que está siendo criticado actualmente es el ajolote frito.

Restaurante en Japón sirve ajolotes fritos y los mexicanos reaccionaron con enojo en redes sociales

En redes sociales comenzó a hacerse viral el nombre del restaurante Chinju-ya, el cual se traduce literalmente como "traficante de bestias raras" y se ubica en la prefectura nipona de Yokohama, pues en días pasados dentro de sus redes sociales compartió fotografías de uno de los alimentos que ofrecen, es decir, el ajolote frito.

Éstas llegaron a ser vistas por algunos internautas mexicanos y de inmediato las replicaron con indignación, pues jamás imaginaron que este pequeño anfibio fuera consumido en aquel lugar, ya que en México es considerado un animal muy especial.

En sus fotos además de mostrar cómo luce el platillo frito, revelaron que cada cierto tiempo reciben alrededor de 50 ajolotes los cuales terminan en la freidora y degustados tanto por locales como extranjeros.

Dichas imágenes se compartieron de manera viral y pronto, el local fue atacado mediante mensajes en redes por vender a los ajolotes, los cuales son endémicos de México y se encuentran en peligro de extinción en su hábitat natural.

"Mis ojos sangran, no puedo creer lo que estoy viendo, son asesinos", "Con los ajolotes no por favor", "Malditos japoneses, los ajolotes están por extinguirse", "¿Por qué nadie prohíbe esto?", "Qué clase de lugar tan asqueroso hace esto, les debería dan vergüenza", "Infelices", "Me indigna demasiado ver esto, las fotos son crueles", "Japoneses salvajes", "La peor cultura del mundo es la asiática" o "Están bien enfermitos los japonenes para hacer eso", es lo que expresaron.



A pesar de que en su mayoría las personas quedaron molestas por la existencia de dicho platillo, algunas aseguran que si son ajolotes de crianza en dicho país no resulta un problema en México, además de que no debería haber indignación, pues por ejemplo en la India, la vaca es un animal sagrado, pero en casi todo el mundo es consumida diariamente.

Internautas proponen "comer peces koi" en México a manera de venganza

Por otro lado, se inició una campaña para "vengarse" de los japoneses y los mexicanos sugirieron que se debería consumir pez koi, uno de los más emblemáticos de la isla para que ellos sufrieran de la misma manera.

"Se me antojan unos peces koi fritos", "¿Y si comemos peces koi para que vean lo que se siente?", "Todos vamos a comer peces koi", "Qué ganas de freir un pez koi y bañarlo en salsa valentina", "Vamos a dejar a las mojarras y a freír unos peces koi", "Hoy comí peces koi, muy ricos por cierto" y "Pongamos en peligro de extinción al pez koi", resultaron ser algunos de ellos.



A pesar de la polémica, resulta que el restaurante Chinju-ya tiene alrededor de 6 años sirviendo ajolote frito y es bien conocido por ofrecer otros platillos exóticos como cuervos de montaña, pirañas, carne de oso, hígado de tiburón, camello, patas de cocodrilo y casi todos los insectos que puedas imaginar.



¿Qué piensas sobre este lugar tan insólito? Dinos en los comentarios.

Te puede interesar: