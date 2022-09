Los perritos de la reina Isabel la acompañaron a todos lados: así es su vida llena de lujos

La fallecida reina Isabel II tuvo una larga historia con las mascotas caninas, la cual empezó en 1933. En aquel entonces tenía 7 años y su padre, el rey Jorge VI, le obsequió a ella y a su hermana, la princesa Margarita, dos perros de raza corgi a los que llamaron Dookie y Jane.

Posteriormente, en su cumpleaños número 18, la soberana, recibió su propia mascota llamada Susan, la cual apreciaba tanto que la llevó a su luna de miel en Escocia y otros momentos importantes.

De acuerdo con el Instagram oficial de la familia real inglesa, desde entonces la soberana ha tenido más de 30 corgis y dorgis (combinación de perros salchicha con corgis), sus razas favoritas de perros.

¿Cuáles fueron los últimos perros que reina Isabel II tuvo?

De acuerdo con un artículo de ‘Marie Claire’, publicado el 28 de enero de 2022, Isabel Alejandra María (nombre secular de la monarca) poseyó en su último año de vida cuatro perros: un dorgi, dos cachorros corgi y, su última adquisición, una cocker spaniel inglesa galardonada llamada Lissy.

Los perros de la reina Isabel II fueron consentidos con grandes lujos

Al tratarse de perros reales, las mascotas de Isabel II no solo cuentan con un extenso guardarropa que los proteje de las inclemencias del clima o espectaculares collares de marcas de lujo. También viajaron junto a la soberana en sus vuelos privados y hasta cuentan con un psicólogo personal (además de entrenadores caninos).



Respecto a la comida, las mascotas de la soberana fallecida son alimentadas con carne fresca, ya sea de cordero, conejo, pollo o ternera, jugo de carne o galletas para perros.

Eso sí, su festín es servido en charolas de plata que personal del Palacio de Buckingham llevaba desde la cocina real a la habitación de Su Majestad, donde ella misma se encargaba de servir a sus animales para luego indicarles en qué orden debían comer.



Y si algún perro se enfermaba, la reina se encargaba de curarlo con sus propios remedios. Todos estos detalles los dio a conocer Brian Honey, un antiguo sirviente del Palacio de Buckingham, a través de su libro ‘En casa con la reina’ (2020).

“Un fin de semana estábamos en Windsor cuando me llamó [la reina Isabel II]. Me dijo que Smokey [uno de los perros] estaba cojeando y me pidió que buscara una funda de almohada vieja. Cuando volví, la cortó en tiras y luego me dijo que me tumbara a Smokey en el suelo. Ahí estábamos los dos, la reina y yo, de rodillas y con las manos apoyadas sobre el suelo. Le frotó con su propia crema y luego le vendó la pata hasta el final, como si llevara puesto un calcetín. Lo hizo perfectamente, y dos o tres días más tarde la pata se había curado. Smokey estaba como nuevo. La reina dijo que si la crema era lo bastante buena para ella, también lo era para los perros”.



¿Conocías estos detalles de las mascotas que tuvo la reina Isabel II? Cuéntanos en los comentarios tu opinión al respecto.