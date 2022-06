Niño escuchó por primera vez y todo quedó grabado en un emotivo video: hasta Camilo lloró

La mamá de un niño con problemas auditivos compartió al mundo la primera vez que su pequeño pudo escuchar algo y su reacción ha conmovido a cientos de personas, hasta a las celebridades.

La usuaria de TikTok, 'Danielaflorescort', quien cuenta con 54.5 K seguidores y más de 3.7 M de reacciones, publicó un video de su hijo al probarse sus aparatos auditivos.

La publicación ha obtenido más de 3.6 M de 'me gusta' y alrededor de 18.8 millones de visualizaciones.

Evan se robó el corazón de todo TikTok al escuchar por primera vez

En el clip podemos apreciar al personal médico indicando cómo usar el dispositivo y, al momento de activarlo, el papá comienza a saludar a su hijo:

"¿Hola?, Evan, ¿qué paso?, ¿qué es?, ¿se oye?", pregunta el padre a su hijo.



A lo que el niño contesta con una sonrisa y levanta su pulgar.

El progenitor le dice que es impresionante, el infante se acerca a sus brazos y comienza a llorar desconsoladamente, él trata de consolarlo con algunas palabras:

"Ya mi amor, ya mi vida, mi bonito. Me estás escuchando bien ahora, no pasa nada malo"



La persona que se encontraba auxiliándose, le indica que es normal su reacción, que suelen asustarse ante el cambio repentino.

@danielaflores.c Responder a @thiago.andres aqui esta el video original, para los que me dijeron que lo subiera sin musica y completo 🥰😍😘 se los dejo con mucho amor 💘 ♬ sonido original - Daniela

Más datos sobre el pequeño que conmovió a toda una red social

Daniela Flores compartió un TikTok más contando la historia de su hijo.

Él fue un bebé prematuro con un peso de 750 g (1,65346697 libras), un gramaje muy bajo para un recién nacido, por dicho motivo los doctores le dieron un pronóstico de sólo 3 días de vida.

Durante esos primeros días recibió varias transfusiones de sangre, se encontraba en un estado muy delicado, el cual se prolongó durante 3 meses, los cuales sus familiares vivieron con incertidumbre de que podía fallecer en cualquier momento.

No obstante, el pronóstico mejoró y fue dado de alta, pese a ello no podía respirar por su propia cuenta, era necesario que usara oxígeno 24/7.

Fue en casa cuando recibieron la noticia de que lamentablemente no podía escuchar ninguna clase de sonido.

Pese a todas las adversidades, al día de hoy ya pude oír cada sonido que lo rodea y se encuentra mejor de salud.

@danielaflores.c les presento a un guerrero mi guerrero mi hijo para que le den todo su amor y muchos me encanta 💖 por que para mi es lo mejor 😊💖 ♬ Mi Regalo - Judith Murillo

Usuarios reaccionan al tierno momento

Miles de espectadores dejaron plasmada su impresión en comentarios, algunos argumentaban que era normal la reacción y otros tantos aseguraban que lloraron al verlo:

"Yo le creo al niño, él no se espantó, le dio sentimiento porque por fin los escucha! Él entiende.", "Fuera de broma, llevo como 1 hora llorando", "No se espantó, fue una gran emoción para el poder escucharlos, sentimientos encontrados", Lo qué pasa es él está feliz, recuerden que esto fue algo nuevo y pues llorar de alegría", "Cuando un niño expresa su felicidad con llanto me mata no puedo y lloro", comentaron usuarios de TikTok



Otras personas no sólo se conmovieron, sino que compartieron experiencias muy similares con algún hijo o familiar:

"Él está feliz, sabes, yo tengo un Nieto, así él ya tiene 17 años y yo es lo que más amo", "Lo más hermoso. Lo mismo me paso con mi niño que escucho por primera vez a los 4 años. Y cada día va sorprendiéndose por cada sonido que escucha", "Yo haría y daría lo que fuera por poder escuchar bien, sólo los que tenemos esa discapacidad me entenderán, es difícil no poder hacerlo bien "comentaron usuarios de TikTok

Influencers y celebridades se conmovieron

Varias personas del medio se hicieron presentes como el caso de Sael Maldonado, Doris Jocelyn, Mate Magiks, la cuenta oficial 'MiseleccionMX' y el cantante Camilo.

El cantautor es conocido por ser una persona talentosa y sensible, por lo que indicó que rompió en llanto y recibió respuesta de la usuaria:

"¡Hola!, disculpa eso, bendiciones para ti y tu familia, un abrazo"



El comentario del cantante cuenta con 2371 de reacciones.

Índigo reacciona a Camilo cuando lo escucha cantar

El intérprete, quien hace unos meses se convirtió en padre, ha compartido al igual que la tiktoker la experiencia de su bebé al escucharlo cantar:

“Índigo creció escuchando (mi música) en la panza, que fue creciendo durante todo el tour, luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados”, “Fue creciendo, escuchando esas canciones y sobre todo Índigo, que es la canción en la que Evaluna más saltaba”, agregó el feliz papá.



El autor de 'Por primera vez', relató al medio '¡Hola!', la forma en que su hija manifiesta sus emociones al oírlo cantar.

“Cuando Índigo escucha 'Índigo' su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé”,