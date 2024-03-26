¿Profecía de Nostradamus sobre Kate Middleton? Su 'desaparición' podría llevar al fin de la familia real

Video Las aterradoras predicciones de Nostradamus que podrían cumplirse en los próximos meses

La supuesta 'desaparición' de Kate Middleton llamó la atención de los internautas y desató todo tipo de teorías tras una cirugía abdominal programada en enero de este 2024, después de la cual no volvió a aparecer en público.

Los rumores crecieron después de publicar una fotografía con errores de edición, que fue compartida públicamente por la pareja real y se convirtió en un escándalo que escaló a nivel internacional, pues todos comenzaron a preguntarse dónde está la princesa de Gales.

La foto editada de Kate Middleton con sus hijos Imagen Instagram

Teorías conspirativas sobre el paradero de Kate Middleton

Varios usuarios de redes sociales realizan diferentes hipótesis sobre dónde creen que está la princesa de Gales.

Algunos piensan que está muerta, otros prefieren creer que está en medio de un divorcio con el príncipe William, tras sus múltiples infidelidades, y prefiere alejarse del ojo público durante el proceso. Unos más imaginan que está en coma y pocos especulan que podría estar tan sólo recuperándose de su cirugía, sin embargo, quieren mantener su privacidad ya que las imágenes puede no ser muy agradable para la familia real que se vean, dadas las condiciones aún complicadas de Kate.

Esta última teoría podría sumarse a lo que consideran algunas otras personas que perciben que no todo salió bien en la cirugía de la princesa de Gales y, por alguna razón, podría haberle quedado una fea cicatriz o que en realidad se sometió a una cirugía estética como un 'levantamiento de glúteos brasileño', que requiere de mayor tiempo de recuperación.

La situación de la familia real británica durante la "desaparición" de Kate Middleton

Por otra parte, la familia real británica no está pasando por su mejor momento, ya que sabemos que el rey Carlos III está lidiando con el cáncer, mientras la reina consorte Camilla Parker no se da a basto con todo el trabajo que le ha cedido su esposo.

El príncipe William se encuentra cancelando varios compromisos "por motivos personales" y ha sido muy criticado por su romance de años con Rose Hanbury.

Mientras que el príncipe Harry y Meghan Markle continúan con su vida, lejos de la corona.

En medio del caos, la familia real ha omitido dar respuestas sobre el caso de Kate, y ya no digamos imágenes.

La profecía de Nostradamus que se podría desatar con la 'desaparición' de Kate Middleton

Una de las teorías conspirativas más populares surgió precisamente en un hilo de X (antes Twitter), en el que la usuaria juli (@cronopiatw) reveló que el profeta francés pronosticó 500 años atrás lo que sucedería tras esta 'desaparición' de la princesa de Gales.

"Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey", dice la profecía de Nostradamus.

Tuit profecía Nostradamus Imagen Twitter

¿Qué tiene que ver la profecía de Nostradamus con Kate Middleton?

Desde el principio, la creencia popular es que el príncipe William subirá al trono, incluso se pensaba que él y Kate serían reyes antes que Carlos III, por lo que esta profecía se pensaba que hablaba de él, sin embargo, esta hipótesis quedó descartada con la ascención de su padre al reinado.

La profecía ha tomado otra dirección a partir de la desaparición de la princesa de Gales, ya que Harry, hijo menor del rey, podría ser ahora quien asuma el mando de la corona británica, a pesar de su renuncia y la existencia de los hijos de Kate y William. ¿Por qué? Para que esto ocurriera, debería haber un gran escándalo y las posibilidades existen: que Middleton se divorcie o que el heredero al trono haya tenido hijos con su amante.

"Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán a la gente cuando lleguen a la edad. Cambiarán el reino y ya no lo verás crecer", anticipó Nostradamus.

Los hijos del príncipe William y Kate Middleton también estarían relacionados con una profecía de Nostradamus. Imagen Getty Images

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

La princesa de G ales reapareció el 22 de marzo para confirmar que tenía problemas de salud, sin embargo, sorprendió al anunciar que eran a causa de un cáncer, del cual no especificó el tipo en el video que fue compartido en las redes sociales oficiales de la corona.