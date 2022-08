La verdadera historia detrás de ‘Pies descalzos’ de Shakira: tiene extraños mensajes ocultos

Existen curiosas teorías sobre las letras de populares canciones, y ‘Pies descalzos, sueños blancos’ de Shakira no es la excepción. Como dato, la melodía se lanzó en 1995 como parte del álbum ‘Pies descalzos’.

Se trató de un sencillo del género pop rock que la colombiana escribió haciendo una sátira a la sociedad moderna y sus estereotipos. Tomó como punto de partida el momento bíblico en que Adán mordió el fruto prohibido condenando a la humanidad.

Por esta razón, los versos esconden referencias históricas y mitológicas en ellos, así que una fan en Twitter identificada como Mar decidió explicarlos con un interesante hilo:

El significado de la letra de ‘Pies descalzos, sueños blancos’ de Shakira

Para empezar, la canción anuncia que el ser humano pertenece a “una raza antigua de pies descalzos y sueños blancos”, lo que hace referencia a los primeros homínidos que evolucionaron hasta llegar al hombre moderno (Homo sapiens sapiens).

El primer coro también reflexiona sobre la vida efímera del ser humano a través del Génesis 3,19 de la biblia: "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”, el cual traducido del latín al español puede entenderse como “Fuiste polvo, polvo eres”.

Mientras que el verso “piensa que el hierro siempre al calor es blando”, es una alegoría a las rígidas normas de la sociedad, las cuales pueden romperse o modificarse con la presión del pueblo.

Con el verso “Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso, y condenaste a una serpiente, siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo”, Shakira nuevamente recurrió a una referencia bíblica para recordar que el ser humano se condena asimismo por sus acciones y, por ende, debe asumir las consecuencias.

Según la ususaria, la cantautora colombiana también señala que, con el surgimiento de las civilizaciones, la humanidad pareció organizarse mejor; sin embargo, en el proceso perdió su pureza y el sentido de su existencia:

“Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y a su tiempo. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importó un pepino tu destino”, dice la letra.

La internauta señala que, al final, la canción critica la rutina diaria de las personas, por tratarse de acciones repetitivas que no llenan de satisfacción a los individuos:

"Saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida y contestar solo aquello y sentir solo esto. Y que Dios nos ampare de malos pensamientos", dice la letra de la colombiana.

"Cumplir con las tareas, asistir al colegio, ¿qué diría la familia si eres un fracasado?, y ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa. Usa medias, veladas y corbata en las fiestas, las mujeres se casan siempre antes de treinta, si no visten santos. Y en la fiesta de quince es mejor no olvidar, una fina champaña y bailar bien el vals”, finaliza.