Oso entra a una casa y abre el refrigerador para buscar comida: video sorprende (y aterra) al Internet

Video Zoológico pinta perritos para que parezcan pandas y los exhibe: Internet no lo perdona

Un oso es el protagonista de un video que dejó a los internautas sorprendidos, incluso aterrados, el cual se volvió viral.

Oso es captado abriendo un refrigerador para buscar comida

PUBLICIDAD

Al sur de California, Estados Unidos, un oso café logró abrir el refrigerador de una familia que vive en el bosque y se apropió de una jugosa sandía.

El incidente ocurrió en el garaje de una residencia ubicada en La Cañada Flintridge, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el oso utiliza su pata para abrir la puerta del refrigerador y tomar uno de sus alimentos: una sandía fresca y jugosa.

La familia, que había dejado la fruta en ese lugar para mantenerla fresca, quedó atónita al ver al animal en plena acción.

La familia Yee grabó el momento en el que el intruso invadió su propiedad, siendo la primera vez que veían un oso tan cerca, según revelaron al sitio ‘ABC7’; mientras que un vecino captó la escena desde otro ángulo, donde se puede apreciar al animal comiéndose la sandía tranquilamente.

“Vi el video, el oso tomó el pedazo de sandía sin destruir nada más, afortunadamente, y después procedió a encontrar un lugar seguro para comer”, dijo Chris Yee, dueño de la propiedad, al portal de noticias.

Captan a oso buscando comida en un refrigerador. Imagen Youtube @ABC7



El video ha generado una mezcla de asombro y risas en las redes sociales. Algunos usuarios han comentado que el oso tiene un gusto exquisito, mientras que otros han expresado preocupación por la seguridad de la familia.

Afortunadamente, nadie resultó herido en este inusual encuentro entre el oso y la sandía. La familia ha decidido tomar medidas adicionales para asegurar su propiedad y evitar futuras visitas sorpresa de algún osezno.

Otro caso de osos buscando comida: captan a uno entrando a la cocina de una casa

Además del oso que se robó la sandía en California, otro caso de un osezno buscando comida se volvió viral hace poco tiempo.

La cámara de seguridad en una casa ubicada en Connecticut, Estados Unidos, captó el momento en el que un oso entró a la propiedad y se dirigió a la cocina, abriendo el congelador en busca de comida.

Captan a oso buscando comida en un refrigerador. Imagen Youtube @NBCNewYork



Tras agarrar uno de los alimentos congelados con su hocico, el oso se retiró por una de las ventanas, sin causar ningún daño.