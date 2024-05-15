Historias virales

Oso entra a una casa y abre el refrigerador para buscar comida: video sorprende (y aterra) al Internet

Al sur de California, Estados Unidos, un oso fue captado por los vecinos de la localidad comiendo tranquilamente una sandía que le robó a una familia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Zoológico pinta perritos para que parezcan pandas y los exhibe: Internet no lo perdona

Un oso es el protagonista de un video que dejó a los internautas sorprendidos, incluso aterrados, el cual se volvió viral.

Oso es captado abriendo un refrigerador para buscar comida

PUBLICIDAD

Al sur de California, Estados Unidos, un oso café logró abrir el refrigerador de una familia que vive en el bosque y se apropió de una jugosa sandía.

El incidente ocurrió en el garaje de una residencia ubicada en La Cañada Flintridge, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el oso utiliza su pata para abrir la puerta del refrigerador y tomar uno de sus alimentos: una sandía fresca y jugosa.

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

La familia, que había dejado la fruta en ese lugar para mantenerla fresca, quedó atónita al ver al animal en plena acción.

La familia Yee grabó el momento en el que el intruso invadió su propiedad, siendo la primera vez que veían un oso tan cerca, según revelaron al sitio ‘ABC7’; mientras que un vecino captó la escena desde otro ángulo, donde se puede apreciar al animal comiéndose la sandía tranquilamente.

“Vi el video, el oso tomó el pedazo de sandía sin destruir nada más, afortunadamente, y después procedió a encontrar un lugar seguro para comer”, dijo Chris Yee, dueño de la propiedad, al portal de noticias.
Captan a oso buscando comida en un refrigerador.
Captan a oso buscando comida en un refrigerador.
Imagen Youtube @ABC7


El video ha generado una mezcla de asombro y risas en las redes sociales. Algunos usuarios han comentado que el oso tiene un gusto exquisito, mientras que otros han expresado preocupación por la seguridad de la familia.

Afortunadamente, nadie resultó herido en este inusual encuentro entre el oso y la sandía. La familia ha decidido tomar medidas adicionales para asegurar su propiedad y evitar futuras visitas sorpresa de algún osezno.

Otro caso de osos buscando comida: captan a uno entrando a la cocina de una casa

Además del oso que se robó la sandía en California, otro caso de un osezno buscando comida se volvió viral hace poco tiempo.

La cámara de seguridad en una casa ubicada en Connecticut, Estados Unidos, captó el momento en el que un oso entró a la propiedad y se dirigió a la cocina, abriendo el congelador en busca de comida.

Captan a oso buscando comida en un refrigerador.
Captan a oso buscando comida en un refrigerador.
Imagen Youtube @NBCNewYork


Tras agarrar uno de los alimentos congelados con su hocico, el oso se retiró por una de las ventanas, sin causar ningún daño.

De acuerdo con la información de NMas, los avistamientos de osos en México son comunes en zonas urbanas de Monterrey, Nuevo León, donde suelen acudir para buscar comida.

Relacionados:
Historias viralesAnimalesosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD