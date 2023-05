Perrito se cuela a fiesta y arruina el vals de niña de 3 años: la pequeña terminó en el piso

En redes sociales se pueden encontrar miles de videos de perritos interrumpiendo momentos especiales como bodas , bailes escolares, entre otras festividades más.

Si bien estos animales se muestran amigables a donde quiera que van, en ocasiones pueden causar alboroto sin querer, como un perrito que decidió llegar a una fiesta infantil.

Perro arruina vals de niña y el video se hace viral

Todo quedó grabado en un clip publicado en Facebook el pasado 24 de mayo, donde se puede observar a una niña de entre 3 y 5 años celebrando su cumpleaños.

Para el festejo, ella decidió hacer una coreografía junto a diversos chambelanes la cual marchaba bien hasta que llegó un perrito callejero. Su curiosidad lo llevó a entrar en el vals para ver lo que pasaba más de cerca y fue allí que comenzaron los problemas.

Resulta que el perrito se acercó tanto a la festejada que un adulto trató de ahuyentarlo pateándolo, pero al hacerlo el peludito empujó a la niña sin querer y terminó en el suelo.



Los asistentes gritaron al ver esto e inmediatamente y dos adultos la ayudaron a ponerse en pie. A pesar de que no sufrió daño físico la pequeña comenzó a llorar y fue sacada del escenario por su mamá quien la cargó en brazos.

Al final, la festejada no pudo terminar el vals y los chambelanes quedaron confundidos sobre si debían continuar bailando o no, puesto que nadie les explicó lo que estaba pasando.

Internautas aseguran que el accidente de la niña lo causó una persona y no el perrito

El clip de apenas 32 segundos se hizo viral con 561 mil vistas y más de 11 mil likes en cuestión de días. En la sección de comentarios, los usuarios expresaron que la niña no habría sufrido éste incidente de no ser por la persona que trató de ahuyentar al can con golpes.

"Ándele para que le pega al perro , todo iba muy bien , hasta que llega el metiche a pegarle a pobre perrito", "¿Todos estamos de acuerdo que el perro no tiene la culpa? más bien fue del señor", "La culpa fue del animal que le dio la patada no el perrito", "El perrito era el coreógrafo checando que el vals saliera bien... Pero viene un animal lo patea y lo arruina todo" o "La culpa fue del señor. El perro solo estaba viendo que todo saliera bien".

Tanto tiempo ensayando el vals para que el FIRULAIS lo arruinara TODO j🥲🥲 :v Posted by Becerra Foto y Video on Wednesday, May 24, 2023



Otra parte mencionó que el video les resultó sumamente gracioso, pues sin querer el animal derribó a la niña que solo quería terminar su vals.

"Yo sé que está mal, pero no puedo dejar de repetir el video, resulta demasiado gracioso", "Perdóname niña por reírme de ti, pero esa caída es una joya", "Jaja adoro los finales felices", "Ya no sé cuántas veces repetí el video, no puedo parar de reír", "De las mejores caídas que he visto", y "Qué buen video terminó de la manera más inesperada", fueron algunos de ellos.



Aunque no se especificó la fecha de este suceso, se cree que es una grabación de hace varios años atrás por la calildad del video, la cual es baja a compararación a la que tienen los celulares o cámaras hoy en día.

¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

