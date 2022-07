J-Hope de BTS lanzó su primer álbum solista e hizo fiesta para celebrar: estos famosos asistieron

BTS se convirtió en todo un fenómeno de la cultura del K-pop, incluso uno de sus integrantes rompió dos récords Guiness. Luego de su separación temporal como grupo, cada uno de sus miembros se ha concentrado en sus respectivos proyectos personales. El más sonado de ellos es el primer disco solista de J Hope, 'Jack in the Box', por el cual hizo una gran fiesta para festejar. Te contamos las celebridades que asistieron.

J-Hope de BTS y su primer disco como solista 'Jack in the Box' con las canciones 'More' y 'Arson'