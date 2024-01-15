Paris Hilton

Paris Hilton responde a quien le dice que sus bebés pueden sufrir asfixia por cómo los cobija

La empresaria comparte en redes sobre su faceta de madre, por lo que recibe todo tipo de comentarios. En esta ocasión le hicieron una sugerencia cuando vieron cómo llena de frazadas a sus hijos, Phoenix y London.

Video Critican a Paris Hilton por video del nacimiento de su bebé: “¿Fingiendo que diste a luz?”

Paris Hilton comparte la felicidad que siente por experimentar la faceta de madre con sus dos pequeños, por lo que se ha vuelto común que publique en redes sociales tiernos momentos junto a Phoenix, de 10 meses, y London, de un mes.

Esto ha provocado que reciba todo tipo de comentarios, desde críticas y felicitaciones hasta sugerencias para el cuidado de los bebés, como el que le hizo una seguidora el 9 de enero.

La multimillonaria, de 42 años, compartió un tierno video en sus historias de Instagram en el que se aprecia a Phoenix durmiendo arropado, al igual que London, quien se aprecia en su moisés al lado de la cuna de su hermano mayor.

"Durmiendo. Tan lindo. ¡Oh esta carita!", dice Paris mientras arrulla a su primogénito. Segundos después mueve la cámara para mostrar a su nena, quien está envuelta en una manta rosa: "¡Oh, la princesa!", menciona sobre su hija.

Phoenix y London, hijos de Paris Hilton.
Phoenix y London, hijos de Paris Hilton.
Imagen Paris Hilton/Instagram

Fan de Paris Hilton le hace sugerencia para evitar una "asfixia"

En las imágenes se aprecia que los niños están arropados con mantas y frazadas, lo que algunos usuarios consideraron podría causar un problema en la respiración de los pequeños y provocarles asfixia, reportó Daily Mail respecto a los comentarios.

Una internauta le habría hecho una sugerencia a la multimillonaria madre: "Paris, ¡me encanta esto! Asegúrate de verificar las prácticas de sueño seguras para tus dulces bebés". Al ver el comentario, Hilton no dudó en agradecer el consejo: " Gracias por hacérmelo saber" y agregó un emoticono de corazón rojo.

¿Cuándo nacieron los hijos de Paris Hilton?

Paris Hilton, quien está casada con Carter Reum, se convirtió en madre a través de la gestación subrogada, luego de congelar sus óvulos en 2020, debido a su problema para quedar embarazada.

Su primogénito, Phoenix Barron, nació en marzo de 2023, mientras que London en diciembre de 2023.


