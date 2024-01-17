Niña dice a Paola Suárez que no durmió de preocupación por su agresión: momento conmueve a fans

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Los fans de Paolita Suárez no la han dejado sola tras la agresión física que sufrió a principios de enero presuntamente a manos de su exnovio. Así lo han demostrado en redes sociales. Sin embargo, las palabras de una admiradora hicieron que la integrante de ‘Las Perdidas’ derramara unas cuantas lágrimas frente a su audiencia. Esto fue lo que sucedió.

¿Qué le pasó a Paola Suárez?

El nombre de la influencer llegó a los titulares de noticias el pasado 10 de enero, cuando se reportó que había sido víctima de una fuerte golpiza a manos de su novio, quien unas horas antes le había pedido matrimonio.

Desde el hospital, la integrante de ‘Las Perdidas’ dio cuenta de su estado de salud, así como algunos detalles sobre el ataque.

Dos días después, la creadora de contenido salió del hospital y desde entonces ha continuado su recuperación en su hogar.

También se ha mantenido activa en redes sociales, evidenciando su mejoría y recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Tras sufrir una agresión física, Paolita Suárez se ha mantenido activa en redes sociales. Imagen Youtube.

Paola Suárez se conmueve con fan que le externó su preocupación por su agresión

La noche del pasado 16 de enero, la amiga de Wendy Guevara hizo una de sus tradicionales transmisiones en vivo a través de Youtube.

En esta, relató que “no había salido” de su hogar en los últimos días más que para dar unas vueltas en el fraccionamiento donde vive.

Hacia el minuto 15 de la transmisión, se le acercó una pequeña de 9 años que se encontraba en el lugar para platicar con ella.

Si bien Paola Suárez en ningún momento mostró a la niña, sí se pudo escuchar el intercambio que mantuvieron. Todo inició como una conversación normal entre vecinos, pero, conforme avanzó, la menor le reveló que era su “fan” y que se había preocupado demasiado por ella tras la agresión que sufrió.

“Yo me preocupé mucho porque (cuando) haberte caído de la camioneta, casi no pude dormir en toda la noche”, aseguró la pequeña.



De inmediato, los ojos de ‘La Perdida’ se llenaron de lágrimas y no pudo continuar con la conversación.

“Ay, no. Ay, mija, no me hubieras dicho eso”, respondió ella entre lágrimas.



Al ver la reacción que provocó en Paolita, la niña le pidió perdón y ofreció un abrazo de consolación.

Tras esa interacción, la fan se alejó y simplemente se le escuchó decir que ya habían llegado sus amigos. Por su parte, Suárez se limitó a limpiarse las lágrimas y añadir: “Ay, no, ando bien chillona, de todo lloro”.

En el resto de la transmisión en vivo no se les volvió a ver interactuar.

Internautas reaccionan al momento de Paola Suárez con una fan

Dicho momento no solo conmovió a ‘La Perdida’, miles de personas que sintonizaron la transmisión tuvieron la misma reacción.

Así lo dejaron ver en la sección de comentarios:

“Pese a la violencia y soledad que viviste de chiquita, eres muy amorosa con ellos (los niños)”, “¡Los niños tienen ese poder de dar amor, sanar y curar! Si ella se acercó a ti es por algo”, “Yo lloré y lloré con Paolita al ver como la conmueven las niñas y niños”, “La inocencia de la niña”, “Yo también lloré junto a Paolita, tiene un gran corazón”, “Qué nena más linda, tiene mucha empatía”, “Sintió el cariño cuando la niña le dijo que se preocupó por ella”.



Otros tantos aprovecharon la ocasión para hacerle saber a Paola Suárez que ellos también sintieron nerviosismo cuando se enteraron de que había sido agredida:

“Creo que Paola no se da cuenta de lo mucho que la queremos y cuánto nos preocupó lo que pasó”, “Paola, si supieras cuántas personas te queremos, no volverías a ver patanes” y “Si supiera Paolita que yo también lloré toda la noche por ella, le pedí a Dios justicia y alivio para su dolor” fueron algunos de los mensajes que le dejaron.