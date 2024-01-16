Paolita Suárez bromea sobre golpiza que recibió y causa debate entre fans: "Hay que reírnos de la vida"

Tras haber recibido una brutal golpiza, presuntamente a manos de su prometido, hace unos días, y haber hablado abiertamente de lo que le sucedió, Paolita Suárez reapareció en su canal de YouTube este 14 de enero, compartiendo con sus amigos Karina Torres y Brayan momentos divertidos, recuperándose ya de aquélla mala experiencia.

Fue el pasado 10 de enero en el que 'La Perdida' recibió un anillo de compromiso de parte de su novio y posteó el momento en Instagram, en el cual confirmaba que se casaría, sin imaginar lo que pasaría más tarde esa noche.

Aunque en un inicio negó haber atacado a su novia, José de Jesús Castro Gómez terminó por reconocer que sí aventó a Paola.

“Nos fuimos para la casa, pero como nos drogamos, estábamos bien en la casa, pero como que se alteró. Yo la abracé y yo estaba en la orilla de la cama, me aventó y cayó arriba de mí. Me empezó a ahorcar muy fuerte, de la desesperación lo que yo hice fue pegarle en la cara para que me soltara y cuando me quería parar, me pateó en la cara y yo ya no me dejé, me tuve que defender”, sentenció el joven en el programa 'De Primera Mano'.

¿Cómo reapareció Paolita Suárez días después de la golpiza que recibió?

Tras haber salido del hospital, 'La Patas', como le dicen de cariño, se recupera en su casa de las heridas ocasionadas en el suceso, lo cual ha hecho que no sólo mejore físicamente, sino también anímicamente, pues lo demostró en una transmisión en vivo al lado de sus amigos y su familia este domingo.

La influencer invitó a Karina, Brayan y al Dr. Jesús Montoya a comer un caldito de pollo que hizo su mamá y de paso, pasar un buen rato riendo todos juntos.

Paola Suárez estuvo a punto de perder un ojo y sufrió la fractura de dos costillas, tras supuestamente ser pateada en repetidas ocasiones por su prometido, sin embargo ya se encuentra recuperándose de esta situación, de la que bromea además.

La integrante de ‘Las Perdidas’ lanzó uno que otro comentario con humor sobre lo sucedido y rió junto a sus amigos a carcajadas por primera vez desde que pasó lo que pasó.

"Oye, sí se te hizo cuerpazo y el bracito, ¿verdad que sí?", reaccionó Karina cuando Paola se levantó para que vieran que había bajado de peso. "Las patadas en la espalda me sirvieron", bromeó la streamer. "Las costillas como Thalía", sumó Karina.



Cuando llegó el médico, la youtuber recordó que éste recibió duras críticas de sus fans por tomarse una selfie con Paolita en la camilla.

"El doctor que siempre me atiende, que me lo bufaron bien feo… yo toda moribunda a un lado. Te presento al doctor más bufado de León", mencionó.



Durante el 'en vivo', Paola no dejó de recordar los acontecimientos, pero ya de otra forma y aunque aseguró que ya no quería platicar de eso, porque es feliz, no dejaron de traer a colación lo sucedido.

"Fíjate que el dolor que me duele más es el que tengo por dentro, en el corazón, en el alma, la decepción, los golpes que traigo por fuera, en el ojo, todo, los moretones,…", estaba diciendo Paola, cuando fue interrumpida por Karina: "El machetazo que traigo acá atrás", agregó, haciendo a todos reír. "El piquetazo, los hielazos", apuntó 'La Patas', riendo también.



Las risas no faltaron en todo el rato que estuvo acompañada de sus amistades cercanas, quienes han demostrado que están en las buenas y en las malas.

"Me siento contenta porque vino Karina, Chuy, Brayan. Está mi hermana, mi cuñado, mi mamá, al rato vienen más personas, aquí son bien recibidas. Lloré lo que tuve que llorar, si lloro más al rato, pues lloro solita en mi cuarto, poco a poco voy a ir dejando esto, pero por favor no hay que tocar el tema. En esta transmisión y en lo que queda, hay que reírnos de la vida... Si es preciso hay que reírnos de Karina", concluyó Suárez, sin aguantar la risa. "O del doctor", propuso su amiga, riéndose también.



No cabe duda que los malos ratos pasan mejor y más rápido acompañados de cariño, risas y amistades, pues la influencer demostró que es justo lo que necesita para salir adelante.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver a Paola riéndose de lo sucedido?

Aunque algunos usuarios de YouTube intentaron criticar las bromas que la influencer realizó durante su transmisión en vivo, los fans de 'La Perdida' la defendieron, asegurando que reír es lo mejor que puede hacer en estos momentos.

"Me da mucho gusto que estés muy contenta con las personas que quieres y que se preocupan por ti", "Sigue feliz, querida Paola. Tú tranquila y pa' delante", "Qué lindo verla rodeada de tanto amor", "Amo ver a Karina y Pao juntas, me río demasiado", "Todos debemos tener una Karina en nuestra vida", "Juntas son divertidísimas", "Me encantó verla sonriendo", "Paola necesitaba eso: olvidarse de todo", "Qué bonita red de apoyo tienes", "Así es como debería estar siempre: con gente que le sume", opinaron algunos.



Al momento la transmisión tiene más de 750 mil visualizaciones, 58 mil 'likes' y 2 mil comentarios.