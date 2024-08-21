Las mejores coreografías inspiradas en Deadpool y su baile de 'Bye Bye Bye': niños, botargas y más
'Deadpool 3' revivió la fiebre por NSYNC con su icónica coreografía de 'Bye Bye Bye'. Esta escena ha desatado una ola de TikToks que han llevado la canción de nuevo a las listas de éxitos, demostrando que algunos clásicos nunca pasan de moda.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
'Deadpool & Wolverine' no sólo se convirtió en el blockbuster del verano, también se apropió de las redes sociales con el ya icónico baile que abre la película.
Sin duda, esta escena fue uno de los momentos más memorables de 'Deadpool & Wolverine', su impacto fue tan grande que usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de recrearlo e imprimirle su sello personal.
La famosa coreografía se desprende de ‘Bye Bye Bye’ de NSYNC, tema que se volvió a colocar en las listas de popularidad. La canción, lanzada originalmente en el año 2000, se convirtió en un himno pop que definió una era. Con su pegajoso ritmo y su emblemática coreografía, NSYNC se ganó un lugar permanente en la cultura popular.
Más de dos décadas después, la magia de esta canción volvió a conquistar a los fans del pop. Aunque en un principio se pensó que Ryan Reynolds realizó el baile detrás del disfraz de Deadpool, lo cierto es que este fue ejecutado por el bailarín profesional Nick Pauley, quien recreó los icónicos movimientos, y no tardó en convertirse en un fenómeno viral.
Los usuarios de TikTok y otras plataformas no tardaron en unirse a la diversión, haciendo sus propias versiones de la coreografía, lo que impulsó aún más la popularidad del tema. Esto ha llevado a ‘Bye Bye Bye’ a colarse en las listas musicales, incluido el Top 10 de Billboard Global Excl, donde llegó a la posición número 8.
La popularidad de la canción ha contribuido a aumentar las reproducciones y las ventas en las plataformas digitales. De acuerdo con datos recientes, las reproducciones aumentaron un 50 por ciento a nivel internacional, alcanzando los 42.4 millones. Mientras que, las ventas del sencillo experimentaron un crecimiento del 837%.
Los usuarios de TikTok no tardaron en tomarla de inspiración y crear auténticas joyas coreográficas imitando al antihéroe más irreverente de Marvel.
Desde fieles recraciones hasta versiones con un toque personal, estos videos se han convertido en un fenómeno viral que combina humor, talento y, por supuesto, mucho estilo.
A continuación, te presentamos los mejores TikToks del 'Dancepool' que han conquistado las redes.
@drsimichile_oficial
Adelantamos los #pasosprohibidos para decirle bye, bye, bye a los precios altos, porque hoy tenemos un 25% de descuento en nuestras farmacias con todo medio de pago. 🤩 #drsimi #parati #fyp #deadpool #wolverine #dance♬ Bye Bye Bye - *NSYNC
@officialnickkosir
Replying to @mmmmitchy_m1tch Bet 👋🏻 @Archer🏹 @Shafar🌪 #deadpool #wolverine #nyc #dance♬ Bye Bye Bye - *NSYNC
@nathanlust
Replying to @🎧-⃝⃤DUSTY -⃝⃤🎧 I dont see it 🕺 #deadpool #wolverine #nsync #deadpoolwolverine #nathanlust♬ Bye Bye Bye - *NSYNC
@iconxfamily
BYE BYE BYE @*NSYNC @Jawill Ramos @Jorie Ariate Arroza @Daniel Shike @Maezon Abella @Isamu Sato #iconx #fypシ #foryou #foryoupage #deadpool3 #nsync #byebyebyechallenge♬ original sound - ICONX FAMILY - ICONX FAMILY
@jrod_hd
Deadpool Bye Bye Bye NSYNC - Full Dance #DeadpoolAndWolverine #deadpool #wolverine #trend #nsync♬ Bye Bye Bye - *NSYNC
@nickfpauley
It is the honor of my life to play Dancepool in #deadpoolandwolverine ❤️@Ryan Reynolds thank you so mich for such an incredible and life changing opportunity. Performing the priginal choreography created by Darrin Henson #deadpool #marvel #nsync♬ Bye Bye Bye - *NSYNC
@planv_official
Go watch deadpool and wolverine now! ⭐️🔥 #byebyebyechallenge #byebyebyedeadpool #deadpoolwolverine #fyp #planv #eclbet #dancechallenge #dancetrend #fyppppppppppppppppppppppp #dancetok #trend #tiktokdancechallenge #kualalumpur #malaysia #viral♬ Bye Bye Bye - *NSYNC