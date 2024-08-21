Las mejores coreografías inspiradas en Deadpool y su baile de 'Bye Bye Bye': niños, botargas y más

Video ¿Ryan Reynolds bailó 'Bye bye bye' o fue un doble? La verdad tras el divertido intro de la película

'Deadpool & Wolverine' no sólo se convirtió en el blockbuster del verano, también se apropió de las redes sociales con el ya icónico baile que abre la película.

Sin duda, esta escena fue uno de los momentos más memorables de 'Deadpool & Wolverine', su impacto fue tan grande que usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de recrearlo e imprimirle su sello personal.

La famosa coreografía se desprende de ‘Bye Bye Bye’ de NSYNC, tema que se volvió a colocar en las listas de popularidad. La canción, lanzada originalmente en el año 2000, se convirtió en un himno pop que definió una era. Con su pegajoso ritmo y su emblemática coreografía, NSYNC se ganó un lugar permanente en la cultura popular.

Más de dos décadas después, la magia de esta canción volvió a conquistar a los fans del pop. Aunque en un principio se pensó que Ryan Reynolds realizó el baile detrás del disfraz de Deadpool, lo cierto es que este fue ejecutado por el bailarín profesional Nick Pauley, quien recreó los icónicos movimientos, y no tardó en convertirse en un fenómeno viral.

Los usuarios de TikTok y otras plataformas no tardaron en unirse a la diversión, haciendo sus propias versiones de la coreografía, lo que impulsó aún más la popularidad del tema. Esto ha llevado a ‘Bye Bye Bye’ a colarse en las listas musicales, incluido el Top 10 de Billboard Global Excl, donde llegó a la posición número 8.

La popularidad de la canción ha contribuido a aumentar las reproducciones y las ventas en las plataformas digitales. De acuerdo con datos recientes, las reproducciones aumentaron un 50 por ciento a nivel internacional, alcanzando los 42.4 millones. Mientras que, las ventas del sencillo experimentaron un crecimiento del 837%.

Los usuarios de TikTok no tardaron en tomarla de inspiración y crear auténticas joyas coreográficas imitando al antihéroe más irreverente de Marvel.

Desde fieles recraciones hasta versiones con un toque personal, estos videos se han convertido en un fenómeno viral que combina humor, talento y, por supuesto, mucho estilo.

