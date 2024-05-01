Le invitan tamales a un extranjero y se los come mal: lo tunden en redes por la forma en que lo hace
La mayoría de los extranjeros aman la comida mexicana y lo presumen en redes, pero en el caso de este hombre recibió un regaño por comer de manera incorrecta los tamales.
La gastronomía mexicana se ha convertido en una de las más aclamadas a nivel mundial debido a sus texturas, aromas y sabores. Sin embargo, quienes están capturando sus reacciones al probar los variados platillos son principalmente personas extranjeras.
Estadounidense causa controversia al comer tamales de manera incorrecta
Muchos de estos videos se vuelven virales porque los protagonistas quedan encantados con la comida, especialmente por la forma en que reaccionan al probar lo picante. Sin embargo, también hay casos que generan controversia en Internet, como el siguiente ejemplo.
El usuario de TikTok @sizzlesikes2.0 compartió con entusiasmo un video probando por primera vez los tamales mexicanos. Estos tamales están elaborados a base de masa de maíz y se rellenan con una variedad de ingredientes, tanto dulces como salados. Luego, son envueltos en hojas de maíz o plátano, dependiendo de la región.
"Los vecinos de mi papá son hispanos. Le hicieron estos tamales porque va y recoge la nieve de la entrada de todos o corta el césped", fue cómo inicio su material.
Después, explicó que grabaría cómo comió este platillo por primera vez para que todos notaran los errores que hizo en el proceso. Primero, tomó un tamal y lo cortó en varios pedazos con un cuchillo, luego lo metió en el microondas durante un minuto y, al sacarlo, procedió a comerlo sin quitarle la hoja de maíz.
Al insertar un trozo en su boca, comenzó a darse cuenta de que la hoja no debería estar siendo masticada, momento en el que su novia lo reprendió.
"Estoy bastante seguro de que estas son hojas de maíz, mi novia me mira y dice "¿Eres estúpido? se supone que debes desenvolverlos primero" y yo dije: ¿Cómo se supone que debo saberlo?. Entonces si obtienes uno de estos en público y debes comerlo enfrente de la gente no parezcas un idiota racista, desenvuélvelo antes de comerlo".
Por último, afirmó que a pesar de su error, cree que los tamales son un alimento con un sabor increíble que merece una puntuación de 9.5 sobre 10.
El TikTok logró obtener más de 4.2 millones de vistas y en los más de 21 mil comentarios, los usuarios, especialmente mexicanos, expresaron su sorpresa por su forma indebida de comer tamales.
"El mexicano en mí se desmayó", "*llora en mexicano*", "Es sin la hoja hermano xd se come sin la hoja", "Lo que acaba de hacer es sacrilegio", "El video mas blanco que he visto", "Yo gritando: "NO, la hoja del tamal no se come"", "Cuando empezaste a cortarlos con la cáscara, grité", "Los tameles tienen que empezar a venir con instrucciones", o "Esta no es la peor forma en que los he visto comer. Conozco a un hombre que directamente le echó ketchup. Se lo comió como un perrito caliente", fueron algunos de ellos.
Otros aseguraron sentirse contentos porque su novia le hizo ver su error y él admitió abiertamente que estaba equivocado, lo que suavizó las críticas en los comentarios.
¿Tú qué pensaste cuando lo viste comer así los tamales? Dinos en los comentarios.