¿Qué es el proyecto Blue Beam y por qué lo relacionan con los recientes avistamientos OVNIS?

En las últimas semanas en redes sociales, especialmente en TikTok, se han compartido videos de personas que supuestamente grabaron algún tipo de objeto volador en diversas partes del mundo como Estados Unidos, México y Perú, solo por mencionar algunos.

Si bien los materiales crearon tanto miedo como escepticismo, lo más extraño e impactante es que añadido a esto, el pasado 26 de julio en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diversos extrabajadores gubernamentales aseguraron que los seres "no humanos" existen y se tienen pruebas de ello, como restos de ovnis.

En sus declaraciones expresaron que dicha información se mantuvo escondida por años, pero creen que es tiempo de que el mundo lo sepa, lo cual alertó aún más a los internautas, ya que lo relacionaron con el proyecto Blue Beam, pero ¿de qué se trata en realidad?

Videos de ovnis alertan a internautas y los relacionan con el proyecto Blue Beam



También conocido en español como el Proyecto Rayo Azul, es una teoría de conspiración planteada en 1994 por el investigador canadiense Serge Monast y que con el paso de los años ha sido explicada a detalle en Internet.

Él aseguraba que, en el futuro, se crearía un caos entre la población mundial para establecer un "nuevo orden mundial" con ayuda de hologramas proyectados en el cielo a escala planetaria. Y algunos de los involucrados en hacer esto serían el Gobierno de los Estados Unidos, la NASA y la ONU.



Según la teoría de conspiración, estas imágenes reflejarían ángeles, dioses y divinidades diferentes, dependiendo de las creencias religiosas en cada parte del planeta, para así falsificar la llegada de un nuevo Mesías y lograr la unificación religiosa a nivel mundial.

De acuerdo al portal 'Times of India', la falsa deidad podría manifestarse como una invasión extraterrestre, y si bien no hay pruebas de ello, a muchos creyentes les resulta extraño que Monast, quien planteó dicha teoría, falleció poco después de exponer sus ideas sobre el tema.

La teoría de conspiración del Rayo Azul es tendencia gracias a las declaraciones del gobierno americano, pues se cree que los hologramas podrían resultar ser los ovnis y profesarán el inicio del Blue Beam, puesto que tendrían la capacidad de controlar a los humanos de ser verdad la teoría.

¿Qué piensan los interneutas sobre esta teoría y los ovnis?

Ante esto, los usuarios de Internet emitieron sus propias opiniones en diversos clips que explican el proyecto Blue Beam.

"Se vienen cositas (El apocalípsis)", "Es imposible no ver videos de ovnis y pensar en el proyecto Blue Beam", "Siempre negaron todo de los ovni, ahora los muestran , raro raro", "Aquí todo es raro y no hay que confiar en nadie", "¿Y si el proyecto Blue Beam no existe y solo lo hicieron para que creamos que realmente nos invaden?" y "Los aliens y el proyecto Blue Beam siempre estuvieron conectados", fueron algunos puntos de vista.



