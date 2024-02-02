Hombre exige a su esposa pasarse al asiento de atrás del coche porque "su mamá va enfrente": desata polémica

Video Suegras y yernos demuestran que se llevan bien en trend de TikTok: no son enemigos naturales

El video de la discusión de una pareja se hizo viral y fue compartido en algunas cuentas de TikTok al exponer una situación que desde hace tiempo se ha convertido en una cuestión importante para los hombres y un tema de debate entre los internautas: ¿quién debe ir en el asiento de adelante del coche que manejan? ¿su esposa o su mamá?

El clip, bajo el título '¿Quién tiene la razón?', ya suma más de 5 millones de reproducciones en la red social, además de cientos de miles de 'Me gusta' y miles de comentarios.

El esposo le pide a su esposa que le ceda el asiento de adelante del coche a su mamá y se hace viral

La discusión en el video comienza cuando la pareja llega a casa de la mamá del esposo y él le pide a su esposa que se baje del auto y se pase al asiento de atrás para cederle el de enfrente a su madre.

La mujer queda impactada por la petición y se niega a abandonar el asiento del copiloto.

"Pero yo soy tu esposa, ¿cómo que tu mamá tiene que ir adelante? Y aparte el carro también es mío, no solamente es tuyo", responde la joven. "No, no, no, no, no, a ver, pásate para atrás, por favor", ordena el esposo. "No, ya te dije que no me voy a pasar para atrás", se niega la esposa. "Siempre quieres ir adelante, por favor, pásate para atrás. Es mi mamá, Jazmín", pide el hombre. "No me importa que sea tu mamá", sentencia la mujer.



La discusión sigue por un par de minutos, él solicitándole lo mismo y ella negándose rotundamente.

Él asegura que el hecho de que ella sea su esposa "no le da el derecho de ir siempre adelante con él". Jazmín reacciona impactada, abriendo los ojos y la boca totalmente asombrada con la declaración de su esposo.

La esposa propone manejar ella el coche de ambos para que no tengan ese problema, pero él se niega y se mantiene firme ante su solicitud de que ella se cambie de lugar en el vehículo.

"Te lo estoy diciendo en buena onda, te lo estoy diciendo bien, no quiero que mi mamá salga y te vea aquí adelante", expresó el esposo. "No me voy a pasar para atrás y si sigues, mejor no voy a ir con ustedes y me voy a bajar", amenazó la esposa. "Yo te dije que íbamos a pasar por mi mamá, ¿cómo crees que mi mamá va a ir atrás? Yo soy su hijo y tiene que ir conmigo", cuestiona el hombre. "Cuando mi mamá viene va atrás", declara la mujer. "Porque es tu mamá, no es mi mamá", concluye él. "Entonces yo manejo y te vas atrás tú", propone Jazmín.



Al ver a su madre, el esposo le dice que se irá adelante, pero la discusión aún no ha terminado

La esposa le pide que le de una razón de por qué quiere que su madre vaya adelante y el marido responde que es porque ella lo tuvo y por ella nació, lo cual la mujer juzga como "ridículo", no puede creer su respuesta.

En una segunda parte del video, la mujer amenaza con bajarse del vehículo y termina proponiendo que él se baje y se vaya con su mamá en un taxi, mientras que ella se llevará el vehículo.

Él, frustrado por no poder ganar, termina bajándose del auto y diciéndole: "¿Sabes qué? Quédate con tu carro", para después dirigirse a su mamá: "Ahí voy, mami".

¿Qué opinaron los usuarios de TikTok ante esta discusión sobre quién debería ocupar el asiento de enfrente?

Aunque algunos de los internautas se sintieron identificados con la situación y defendieron al hombre, la gran mayoría fueron contundentes diciendo que esta era una causal de divorcio y, por supuesto, la esposa tenía la razón.

Muchos calificaron al esposo de tener 'mamitis' y lo juzgaron al respecto.

"La suegra siempre va atrás y si es posible, no llevarla mejor", "Qué bueno que se bajó, dale el divorcio, hombres con mamitis no sirven", "No pasa nada si la suegra va adelante, no es mamitis, es cortesía", "La suegra tiene más edad que la nuera", "No le veo nada de malo que a veces vaya adelante, no te hace menos esposa", "La familia es la esposa, la mamá es familiar", "Cambia de marido", "El problema es cómo el tipo se lo pide", "Te felicito por no moverte", "Qué tipo tan nefasto", "La esposa va adelante y punto", "Si ella quiere cedérselo adelante, pero si no, ni modo", "Es causal de divorcio", "Tiene complejo de Edipo, no es un esposo coherente", "Soy suegra y el asiento de adelante es de la nuera", "Nunca le he pedido eso a mi esposa", "De escucharlo, ya me emperré", escribieron.