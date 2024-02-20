Joven se entera por WhatsApp que es adoptado y así reaccionó Internet a las pruebas: ¡De telenovela!

Video ¿Qué pasó en realidad con el niño coreano que llora en TikTok? Psicólogos explican su caso

Las adopciones de niños son cada vez más comunes; no obstante, un joven se llevó la sorpresa de su vida al enterarse en su edad adulta que no es hijo biológico de sus padres mediante un mensaje, te explicamos.

Joven se enteró por WhatsApp que era adoptado: caso de Twitter se hace viral

PUBLICIDAD

Fue el pasado 19 de febrero cuando el usuario de Twitter @Pupi22_ sorprendió a todos los internautas al compartir una serie de capturas de pantalla con un pequeño texto:

"Me acabo de enterar que soy ADOPTADO ¿¿¿ustedes bien???".



Como era de esperarse captó la atención inmediata de la red social y dentro de sus fotos expuso que al tener una conversación con su mamá comenzó a notar algo extraño. Resulta que el joven le pidió a ella una fotografía de cuando era bebé vía WhatsApp, pero confesó que no tenía ninguna con la excusa de que siempre lloraba al ver el flash.

Ante esto, su padre se comunicó por el mismo medio, le dijo que debían confesarle que era adoptado, puesto que él era estéril y que no todo lo que le dijo su mamá respecto a las fotografías era mentira.

En un inicio pensó que todo se trataba de un chiste y se quedó en shock al saber esta gran noticia por mensajes, cosa que lo orilló a compartir la historia en su cuenta.

"De verdad no lo puedo creer estoy roto, vivi engañado toda mi vida", fue lo que agregó.

Joven se entera por WhatsApp que es adoptado Imagen @Pupi22_ / Twitter

Los internautas le pidieron que fuera comprensivo con sus padres

En menos de 24 horas el posteo recibió más de 7 millones de vistas y 100 mil 'me gusta'. En los comentarios hubieron todo tipo de opiniones desde aquellas donde lamentaron lo que pasó, hasta las que le pidieron al chico no ser tan duro con sus padres.

"Lo lamento hermano", "No te la agarres con tus viejos tampoco es que no te quieran", "Oye fuiste planeado deberías estar feliz por eso","Lo siento, debió ser traumante enterarte así", "Avísanos cuando te des cuenta de que tienes unos padres que te quieren", "La empatía que manejó tu viejo es terrible jaja", "Te va a doler por un tiempo haberte enterado, si. Pero siempre ten en cuenta quienes fueron los que te educaron, los que te alimentaron, los que te brindaron amor y te criaron. Ellos son tus papás" y "Bienvenido al club, está demás ser adoptado, con el tiempo se vuelve parte de tu humor", es lo que escribieron.



Algo que también fue repetido constantemente por algunos usuarios es que seguramente su historia no era real y el afectado no tardó en contestar enojado dejando un mensaje: "Como todo va a ser BAIT esta red social les arruinó la cabeza".

Una de las razones de la viralidad del caso es que @Pupi22_ dio actualizaciones al respecto y hasta buscó el lado divertido al compartir cómo algunas personas que también fueron adoptadas lo buscaron para "superar el trauma juntos".

PUBLICIDAD

El usuario de Twitter finalizó explicando que tras hablar con sus padres frente a frente le contaron los detalles de su adopción y añadió que lo escogieron como su hijo por una razón en especial.

Joven se entera por WhatsApp que es adoptado Imagen @Pupi22_ / Twitter

"Al final soy adoptado de verdad, pero mis viejos me dijeron que entre las 3 opciones que tenían me eligieron a mi porque era el más parecido a ellos".



¿Tú qué piensas al respecto?