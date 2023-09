Niño sigue buscando a su abuelita en donde fue su funeral: video hizo llorar a Internet

Y es que la pérdida de un ser querido es un golpe duro, sin importar la edad que tengas. Pero los niños pequeños, con su visión inocente del mundo, a veces tardan más en comprender que alguien tan querido como un abuelo ya no estará físicamente presente. Sus reacciones pueden ser variadas, desde no notarlo hasta no dejar de preguntar por esa persona que ha partido del mundo terrenal, como en el caso de este niño.