Joven canta frente a toda su escuela 'El Triste' de José José e impacta por tener "la misma voz"

Gracias a las redes sociales muchos niños han demostrado que son muy buenos cantando e imitando a artistas conocidos como Amanda Miguel o Juan Gabriel, pero uno se volvió toda una estrella después de que su interpretación de 'El Triste' dejará con la boca abierta a todos.

En video, niño canta como José José y su interpretación de 'El Triste' es la prueba

Fue en Twitter y en TikTok donde se publicó un video donde se puede ver a un menor frente a un micrófono en lo que parece ser un evento escolar y quien se animó a cantar una canción bastante particular ante todos sus compañeros: 'El Triste' de José José.

Cuando inició reveló que su tono de voz era idéntico al del fallecido cantante, lo cual hizo que las ola de gritos se mostraran de inmediato. Con mucho profesionalismo y concentración, el menor causó gran impacto y todos a su alrededor lo vieron con atención, pues no podían creer lo que estaban escuchando.

Es importante recordar que 'El triste' tiene notas altas en algunas partes y aunque se pensaría que el estudiante no logró alcanzarlas a la perfección como 'El príncipe de la canción' , sí lo consiguió.

Al final el joven se mostró cansado, pero satisfecho por su interpretación la cual le hizo ganarse felicitaciones y muchos aplausos por parte de sus compañeros y de los docentes que quedaron fascinados con su manera de cantar.

El clip viral le hizo ganar cientos de felicitaciones por su manera de cantar

El clip obtuvo millones de vistas y en los comentarios, las personas no tardaron en externar que el protagonista del material tiene mucho talento, por lo cual lo animaron a continuar practicando, debido a que les gustaría escucharlo cantando otra canción de José José en el futuro.

"Qué voz, hasta se me puso la piel chinita de escucharte tienes un talento propio", "Pensé que era José José", "Si hubiera escuchado esto sin ver al niño juraría que era José José", "La encarnación de José José sí existe", "El príncipe de la canción vive en ti", "Eso sí es cantar", "Hasta siento que no le costó tanto trabajo, wow un genio", "Qué maravilla. Así se conquista al público" o "Me levanto para aplaudirte", es lo que expresaron.



Como en muchos casos, él recibió críticas negativas por su manera de cantar, aunque fue fuertemente defendido por aquellos que lo admiraban.

Ante su popularidad muchos se preguntaron quién era y dónde exactamente había pasado esto, a lo cual diversos internautas aseguraron que todo ocurrió a inicios del mes de diciembre en una escuela secundaria en Michoacán, México, pero no hay una confirmación al respecto.

De igual manera el nombre del chico jamás fue mencionado, pero eso sí, la búsqueda de sus redes sociales dio inicio con el fin de felicitarlo por su gran trabajo como cantante y alentarlo a que suba covers en TikTok para ganar más visibilidad.

@juanjosecastillo.28 esrudiantese vuelve viral cantando el triste videoviral videoviraltiktok eltristejosejose @video viral ♬ sonido original - Juan José Castillo



¿Piensas que suena como el mismo José José o no? Dinos en los comentarios.

