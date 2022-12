Joven conquista TikTok por cantar igual que Amanda Miguel: interpretó 'Castillos' con pasión

En días pasados un niño llamado Chucho se volvió una estrella gracias a un clip donde canta una canción de Amanda Miguel ; sin embargo, este pequeño no es el único, pues un joven también captó la atención en TikTok por tener una voz muy parecida a la de la famosa.

Gilberto Quintero, el joven que canta igual que Amanda Miguel y encantó a TikTok

Se trata de Gilberto Quintero, un entusiasta de la música que vive en Culiacán, México, y demostró tener un talento enorme al tomar el micrófono.

Su nombre se esparció debido a un video que comenzó a circular en redes, el cual fue publicado por una de sus amigas en la cuenta @denissearagonmx.

En el material, que fue acompañado con el texto "Solo íbamos a una cena tranquila y mi amigo terminó devorándose al restaurante", se puede ver a Gilberto cantando 'Castillos', uno de los éxitos más reconocidos de Amanda Miguel y al terminar, recibió una ola de aplausos.

El joven se entregó por completo a la interpretación y por casi dos minutos deleitó a los comensales y a los internautas con su voz, ya que es bastante similar a la de la cantante originaria de Argentina.



Publicado el pasado 18 de noviembre, el tiktok recibió más de 7 millones de vistas y los usuarios no tardaron en mostrar lo impactados que estaban por la similitud en el tono de voz.

"Amanda sal de ahí deja al muchacho", "Increíble que no sea 'playback'", "Canta increíble y tiene buena vibra hicieron viral al correcto. Felicidades por tu voz", "No puedo dejar de ver el video, tu voz es muy bella" o "Me muero lo hermoso que canta", fueron algunas reacciones.



Al ver la respuesta positiva que generó su clip, Gilberto continuó demostrando su talento cantando como Amanda Miguel en su cuenta @gilquintero95, donde hasta ahora tiene más de 73 mil seguidores.

Gilberto ha interpretado 'Castillos' y 'Él Me Mintió' de Amanda Miguel en karaokes

Él ha compartido otros videos en donde se le puede ver triunfando cuando asisté los karaokes, como el siguiente, donde interpretó 'Él Me Mintió', canción que la artista original entonaba a lado de su esposo Diego Vedaguer, quien falleció a causa del covid-19.

Su manera de cantar estuvo llena de sentimiento y por ello, los internautas aseguraron que Amanda Miguel lo había poseído.

"¡Amanda Miguel se metió a tu cuerpo! Hasta parece que también te paso el sentimiento", "A mí no me engañas, Amanda Miguel hizo una posesión y cantó pero en tu cuerpo jaja" y "Amanda Miguel está en tu cuerpo siempre que cantas, tienen un pacto seguro", es como se expresaron.



Con sus clips ha tratado de llamar la atención de la cantante, pero hasta el momento, no ha tenido una respuesta a pesar de la ayuda que ha recibido de sus seguidores para etiquetarla en perfil de TikTok.