¿’Gavilán o paloma’ de José José tiene un mensaje oculto? 'El Príncipe de la canción’ lo reveló

Diversos cantantes en español han sido acusados de mandar mensajes ocultos por medio de sus canciones, como Luis Fonsi y Daddy Yankee con ‘Despacito’ o Juan Gabriel con ‘Querida’. Ni siquiera el ‘Príncipe de la canción’ se ha salvado de ello y su éxito ‘Gavilán o paloma’ (1977) fue relacionado con una supuesta historia de amor de un travesti.

Internautas creen que la canción ’Gavilán o paloma’ de José José tiene un significado oculto

La canción ‘Gavilán o paloma’ apareció en el segundo disco del cantante titulado con el mismo nombre. Se trata de una balada romántica muy importante en la discografía del cantante, porque también formó parte de la película ‘Gavilán o paloma’ (1985) protagonizada por el mismo José José con el fin de mostrar la historia de su vida; desde que inició dando serenatas en la Ciudad de México hasta su éxito por toda Latinoamérica.

Rafael Pérez Botija compuso el tema y a los internautas les llamó la atención varias estrofas de la letra porque creen que hace alusión a un hombre que se enamora de un travesti sin saberlo, hasta que intentan tener intimidad es cuando se da cuenta del “engaño”.

“Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor… Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente, te solté de entre mis brazos y dije “estate quieta, por favor… Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma pobre, tonto ingenuo charlatán”, son los versos de la canción de José José que confundieron a los internautas.

Así contestó José José a la polémica sobre su tema ‘Gavilán o paloma’

‘El príncipe de la canción’ junto al compositor Rafael Pérez Botija se encargaron de revelar el verdadero significado oculto en ‘Gavilán o paloma’, durante una entrevista especial que le hizo el cantante Cristian Castro a ambos. En dicha conversación, José José admitió que está al tanto de la confusión que tienen las personas respecto a la letra del tema:

“[La canción] es dimensional al grado de que mucha gente se confundió. Yo sí me he permitido hacer la excepción absoluta que no es otra cosa más que un tipo que quiere vivir, que quiere conquistar a una mujer y que se va a un bar donde hay una preciosidad que se le queda viendo a él y él a ella”.

De esa forma, la verdadera interpretación que le deben de dar al tema es el de un joven que conquista a una mujer en un bar y una vez que están a punto de tener intimidad resulta él se asusta porque es virgen.

“Él siente que está conquistando a una mujer, ella es la que se lo lleva a su casa y a la hora de la verdad, como él nunca había tenido la oportunidad de hacer nada al respecto de lo que es la intimidad y la sexualidad, por primera vez es una cosa que a todos nos da miedo. Entonces, él ya se creía gavilán porque creía que la estaba conquistando, pero a la hora que lo empezaron a revolcar le dio miedo por ser la primera vez como nos ha dado miedo a todos, hombres y mujeres”.



