Chica tiene cita de Tinder con su primo e internautas apoyan su amor: esta es la curiosa razón

Una chica que busca el amor en Tinder, se hizo viral al compartir la historia de cómo le fue en esta aplicación de citas, y es que hizo 'match' con su propio 'primo'.

Tinder es una aplicación que, desde el 2012, promete encontrarte un 'match' con una persona que te guste para así conocerla y tener una relación de cualquier tipo. Esta app, promueve citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social, ya que en ella se puede chatear y salir con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente.

¿Cuál fue la historia de la chica que hizo 'match' con su propio primo en Tinder?

En un storytime por medio de TikTok, que Andrea Sánchez compartió por medio de su cuenta oficial @andysan35_, la joven narró los hechos, bajo el título de "Cuanto más primo más me arrimo".

Para empezar, Andrea pidió que no la juzgaran y dejó claro que no conocía a su 'primo' personalmente: nunca lo había visto antes.

"Yo estaba jugando por Tinder, cuando de repente hago match con un hombre que digo: ¡madre mía! ¿quién es ese hombre? Cuando me dice: 'Oye, casualmente, estaba comiendo por tu pueblo, ¿qué tal si dejo a mis padres en casa y vengo y quedamos?", narró la chica.



A pesar de que durante la cita hubo varios indicios de que estaban relacionados familiarmente, la mujer no cayó en cuenta de esto al estar ilusionada con el joven que acababa de conocer.

"Me dice: 'Oye, vives en un sitio bastante bonito, tal, yo lo conozco, es que aquí vive mi tío'. Y yo de: ¿Tu tío? Ah, pues aquí vive mi tío también. Y los dos: '¡Ah! ¡Qué coincidencia!' Seguimos avanzando, tikitikitiki (y dijo): 'Ay, pues por aquí estudiaba mi prima'. Pues la mía también. Pero claro, en vez de conectar las piezas del puzzle (rompecabezas), ir haciendo como clic, clic, clic, clic, clic, mi única neurona estaba en plan 'lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu' (bailando)", continuó Andrea.

La chica aseguró que ni siquiera tocando el tema de la familia surgió la teoría de que ellos podrían estar conectados.

"'Mi padre, pues siempre ha sido de Badalona (en España)'. ¡Mi padre también! ¡Cásate conmigo! Yo estaba en el plan: Esto no puede ser, es el amor de mi vida, yo estoy enamorada, por favor, no puedo más, o sea, es que me debilito, el amor me explota, ¡ay, no puedo!", expresó la española.



Después de todo, la joven sugirió que él le preguntara a su padre si conocía al papá de ella, pues en la región de Badalona, España, todos se conocían antes. Él se fue a su casa con esa misión y al llegar, le preguntó a su progenitor, pero la respuesta fue de un impacto de telenovela y el hombre le llamó a Andrea para contarle su descubrimiento.

"'Andrea, nunca más podremos quedar', y yo: ¿por qué? ¿qué ha pasado?, a ver. Y me dice: 'No, es que le he ido a mi padre y le he dicho: ¿tú conoces a este hombre? y me ha dicho: es que es mi hermano'". Ante tal declaración, la mujer reaccionó con más cuestionamientos: "Pues qué disgusto se va a llevar la familia... ¿Y tú quién co*o eres? Nunca has venido a mi casa, nunca has venido a reuniones familiares, ¿tú de dónde sales?"

Andrea puso énfasis en que en realidad el hermano de su padre no es el papá del chico que conoció, sino su padrastro.

"Y él me dijo: 'Bueno, es que técnicamente no somos primos, pero claro'. Y yo dije: No, no, no te calientes, se te ha ido de la cabeza, no mira, lo siento mucho, si tú y yo... es que ya no estamos predestinados...", manifestó la chica.



La española contó que más tarde se encontró con su 'ligue' en una importante reunión familiar, aunque ya nada surgió entre ambos, incluso ella tuvo que fingir que no lo conocía.

"¿Y con quién me encuentro en los 80 cumpleaños de mi abuela? Con el nene, y pues ahora sí que ahí viene el tío, ahora sí que ahí viene. Pero ahora sí que actué súper bien, me dijo: '¿tú quién eres?' Y yo: Ay, mucho gusto, encantada. ¿Tú entiendes, no, por qué estoy harta de mi vida?", concluyó.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante el relato de la chica que hizo 'match' con su primo en Tinder?

Contrario a lo que Andrea esperaba, de que la juzgaran, los internautas que vieron el video apoyaron su amor y no vieron tan grave su relación, recalcando que en realidad no son primos de sangre... ¡y aunque lo fueran!

"Sólo diré una cosa: Soy nieta de primos", "Las cenas de Navidad nunca volvieron a ser lo mismo", "Andrea, pa'lante que es primastro, eso no cuenta. Lol", "Este video es oro puro", "Mis abuelos paternos eran primos... cosas que pasan", "Qué graciosa eres", "No son primos", "Mis padres son primos y aquí estoy", "Aún así sería raro", "Realmente no compartís sangre", "Mi suerte en el amor se parece a la tuya", escribieron algunos.

Al momento, el video ya tiene casi 200 mil reproducciones, más de 13 mil likes y cientos de comentarios.

Sin duda, esta narración abre aún más el debate sobre si Tinder realmente es una plataforma para poder encontrar el amor.