Mujer teje un muñeco de Jason Momoa de tamaño real y lo presume en TikTok: "Te quedó igualito"

En los últimos días, un video se ha vuelto viral en TikTok, protagonizado por una mujer que decidió tejer un muñeco de crochet de tamaño real para no sentirse sola cuando su novio no pasa la noche en su casa.

La creativa idea ha llamado la atención de los internautas, quienes han notado un sorprendente parecido entre el muñeco y el popular actor Jason Momoa.

¿Quién es la mujer que se volvió viral por tejer a un muñeco de cuerpo completo de Jason Momoa y cómo lo hizo?

La mujer, identificada como Gail Lyn Bragery, compartió su inusual creación en redes sociales, donde rápidamente obtuvo miles de likes y comentarios. El muñeco, meticulosamente tejido a mano, presenta un nivel de detalle impresionante y tiene todas las partes anatómicas de un hombre real: desde músculos y expresiones faciales hasta un bigote, barba candado y cabello lacio. Además, tiene todo lo anatómicamente

Esta creación de lana de 'tamaño real' y cuerpo completo mide aproximadamente 1.80 metros, y ha asombrado a los internautas que lo han visto, quienes han llegado a ofrecer más de 300 dólares por él.

Aunque en un inicio la mujer sólo quiso hacer un muñeco que le hiciera compañía en sus solitarias noches para no extrañar a su novio y que, de hecho, se pareciera a él, los usuarios de Internet le encontraron más el parecido a Jason Momoa y no cabe duda de que ahora su dueña lo aprecia más.

La popularidad de la mujer trascendió y ahora ella está iniciando su propio negocio de muñecos 'guapos' para vender, aunque este de 'Jason Momoa' decidió conservarlo para ella.

Intenautas reaccionan al muñeco tejido de Jason Momoa

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos expresaron su intención de seguir el ejemplo y crear sus propios muñecos, mientras que otros bromearon sobre la posibilidad de tejer uno con abdominales y atributos "dotados de lana". Aunque algunos consideraron que sería una buena compañía, hubo quienes confesaron que les daría miedo dormir junto a semejante figura.

Aunque el muñeco no es el verdadero Jason Momoa, su parecido ha generado risas y asombro. La habilidad de Gail Lyn Bragery para transformar hilos en una figura humana es un recordatorio de la diversidad de talentos y la creatividad que florece en las redes sociales.