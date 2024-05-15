Le pide matrimonio a su novia armando una exposición en un museo: "Es la propuesta más original"

Video Pareja recrea la taquería en la que se conocieron para su boda: así luce

En el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), una propuesta de matrimonio cuidadosamente planeada ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, convirtiéndose en un éxito viral.

"Dios sí tiene a sus favoritas": Viralizan la propuesta de matrimonio hecha en un museo

PUBLICIDAD

La historia comienza con Rafael Garza, quien, decidido a sorprender a su amada Andrea, ideó una propuesta única en el marco de una visita al MARCO. Con la ayuda del personal del museo, el joven transformó una de las salas de exhibición en un escenario romántico y significativo para la pareja.

En una parte de la exhibición se encontraban 3 pinturas, cada una de ellas contenía una letra del alfabeto, ya que ella estudió letras, y siguió recorriendo el lugar sin percatarse de la propuesta.

La joven se dio cuenta que una de las fichas técnicas contenía sus nombres, indicando que eran “tres impresiones en papel acompañadas de un anillo de compromiso”.

“14 años después de conocerse, Rafael Garza le hizo a Andrea Zúñiga una pregunta muy fácil de hacer, tan fácil como recitar el abecedario o contar hasta tres”, señala el texto.

Propuesta de matrimonio se hace viral por su originalidad en TikTok Imagen TikTok @andreazunv



Al descubrir el mensaje, Andrea no pudo contener la emoción y las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Rafael, arrodillado frente a ella, le entregó el anillo de compromiso, sellando así su amor con un "sí" rotundo.

La propuesta de matrimonio de Rafael y Andrea no tardó en viralizarse en las redes sociales. Miles de personas han compartido el post de TikTok que contiene las fotos de todo lo que ocurrió.

Propuesta de matrimonio se hace viral por su originalidad en TikTok Imagen TikTok @andreazunv

“Sin mentir, esta es una de las propuestas más lindas que he visto, qué bonito que fue tan detallista”, “Acabas de poner la vara en el cielo, felicidades”, “El verdadero ‘me pusiste atención’”, “Es lo más nerd, romántico y hermoso” y “No sé quiénes son, pero los quiero mucho”, fueron algunos de los textos.

Andrea, la chica que se volvió viral por la propuesta de matrimonio en el museo, cuenta detalles de su relación

En otra publicación de TikTok, Andrea agradeció a todas las personas que le dejaron comentarios muy bonitos y deseándole lo mejor en la nueva etapa de su vida, por ello decidió hacer un video para contar un poco más de su historia de amor.

La joven compartió que conoce a Rafael desde hace 14 años, pero su relación comenzó hace 8 años.

“Nos conocimos cuando teníamos como 12 o 13 años, íbamos empezando la secundaria, ahorita tenemos 26 y vamos a cumplir 27 este año. (En la secundaria) nos hicimos muy amigos y fuimos novios por un mes, luego Rafa me cortó”, explicó.

@abecedari.a Replying to @Elcielo y además me cortó con flores cuando teniamos 13 lol 👀 perooo todo tuvo final feliz 💕 aunque se nos rompió uno de los cuadros en el museo también 😂 ♬ original sound - abecedari.a



Tras 5 años de no verse, Rafael y Andrea se reencontraron, retomando su relación y ahora están por casarse.