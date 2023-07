Mujer se casó con un fantasma y ahora se separa de él gracias a un exorcismo: "lo amaba"

Miles de personas alrededor de redes sociales han vivido experiencias paranormales ligadas a los fantasmas ; no obstante, una mujer aseguró casarse con uno lo cual no terminó nada bien, te contamos.

Rocker Brocarde, la mujer que tuvo un esposo fantasma

Rocker Brocarde de 38 años es una joven originaria de Reino Unido reconocida en el medio artístico, pues además de ser diseñadora de modas crea su propia música que cuenta con una gran base de fanáticos.

En octubre del año pasado ella llegó a los titulares de noticias después de asegurar que había unido su vida en matrimonio con un fantasma de nombre Edwardo.

La ceremonia de votos donde portó un vestido negro que ella confeccionó fue publicada en su canal de YouTube, lo cual hizo aún más curiosa su historia. Pero en este 2023 reveló que quería terminar su matrimonio porque él la acechaba.

"Lo amaba al comienzo de la relación, pero las cosas se volvieron amargas muy rápido. Estoy al final de mi cuerda. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona. “Se puso insoportablemente intenso y comenzó a perseguirme con un bebé que gritaba después de que le dije que no quería a sus hijos", fue lo que declaró a los portales Daily Mail y The Sun.



Al parecer la joven luchó tanto por su relación con Edwardo que incluso recurrió a un médium para recibir asesoramiento matrimonial, pero agregó que su esposo no quería tomárselo en serio.

La joven terminó su enlace matrimonial con un exorcismo

Brocarde habló en todo momento como si su marido fuera una visible, pero lo más extraño es que aseguró haberse "separado de él" mediante un exorcismo, el cual se llevó a acabo el pasado mes de abril en el mismo lugar donde se casaron.

“Tener mi exorcismo en la misma capilla en la que Edward y yo nos casamos realmente refleja el dolor y el lado feo de la angustia y el estar enamorado".



Después de su abrupto "divorcio" la cantante comenzó a tener de nuevo citas con hombres reales vía Tinder, ya que no le interesa buscar otra pareja del mundo de los espíritus.

"Ya terminé de salir con fantasmas, nunca me gustaría volver a experimentar una relación tan turbulenta como la mía y la de Edward. La energía de estar casada con él fue abrumadora a veces. Me rompió el espíritu y ahora me siento más ligera. Subestimé lo poderosa que iba a ser su presencia y siento que me acerqué a la boda con esperanza e ingenuidad.



Al dar estas declaraciones tan polémicas sobre su antigua relación usuarios de las redes sociales se burlaron de ella y cuestionaron su salud mental, pero Brocarde hace caso omiso de todos los comentarios negativos.

