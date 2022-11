Mexicanos conquistan mundial de Qatar al ritmo de ‘Payaso de rodeo’: hasta los árabes bailaron

Los resultados del partido de México-Polonia inspiraron divertidos memes entre los fanáticos de la selección mexicana que siguen digitalmente la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

Aquellos que sí asistieron al evento deportivo en la península árabe fueron más allá, al contagiar su alegría y formas de celebrar con los qataríes, al grado de enseñarles la coreografía de la famosa canción mexicana ‘El payaso del rodeo’.

Mexicanos en Qatar enseñan a árabes a bailar ‘El payaso del rodeo’

El domingo 20 de noviembre de 2022 se inauguró el Mundial de Qatar, una noche antes Maluma se presentó en el FIFA Fan Festival de Doha. Con el inicio de las celebraciones del evento deportivo, los mexicanos no han dejado de festejar con su característica alegría y entusiasmo.

Por ello, en más de una oportunidad han demostrado su ritmo al bailar la típica coreografía de ‘Payaso de rodeo’ en tierras árabes. Dichos pasos han cautivado incluso a varios qataríes, quienes han aprendido para bailarlos junto a los latinos, y el resultado se ha viralizado en TikTok.

“La misión era tratar de ganar el Mundial, no ganarse Qatar”, “Los árabes se los aprendieron más rápido que yo y eso que voy a fiestas mexicanas desde hace 26 años”, “México no lleva un buen equipo al Mundial, pero que tal el ambiente de su porra”, “Los árabes sí se lo aprendieron y yo no, te fallé México”, “Y todos diciendo que el Mundial iba a ser aburrido, los mexicanos no necesitan alcohol para hacer ambiente” o “Los qataríes van a extrañar a los mexicanos cuando se regresen a su país, después de esto no va a ser nada igual en Qatar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Cabe mencionar que, originalmente, la canción ‘Payaso de rodeo’ es un tema que fue interpretado por Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, titulado ‘Achy Breaky Heart’ ('Doloroso rompimiento de corazon' en español). Un año después, en 1992, el grupo The Marcy Brothers le hizo una nueva versión titulada ‘Don’t tell my heart’ ('No le digas a mi corazon' en español) y esa fue la que tuvo mayor popularidad.

En 1997 el grupo mexicano Caballo Dorado tradujo la canción al español y hay quienes rumoran en Internet que Selena Quintanilla fue la creadora de la coreografía, pues ella junto a su grupo Los Dinos hacían pasos similares durante sus presentaciones.

Pero a pesar de las distintas versiones que hay sobre el origen de la coreografía, ahora está claro que los qataríes la aprendieron gracias a los mexicanos que visitaron su país para ver la Copa Mundial de 2022.