Se hizo 40 cirugías para verse como Kim Kardashian, pero el resultado no fue lo que esperaba

Jennifer Pamplona, de 29 años de edad, es conocida en redes sociales como ‘la doble de Kim Kardashian brasileña’. La presentadora de televisión y exmodelo de Versace consiguió esa imagen mediante más de 40 procedimientos estéticos.

Aunque famosas como Karol G han apostado por las cirugías estéticas y se sienten bien con los resultados, con Pamplona no ocurrió así, pues se dio cuenta de que no era feliz con su apariencia y por ello buscó regresar a su físico original.

Jennifer Pamplona comenzó a operarse desde muy joven para lucir como Kim Kardashian

La brasileña, que actualmente tiene 29 años, contó en una entrevista para ‘New York Post’ el 11 de julio de 2022 que inició su transformación a los 17 años.

Desde entonces se sometió a numerosas cirugías estéticas, las cuales le costaron casi 600 mil dólares, para lucir como Kim Kardashian. Entre los procedimientos que se hizo destacan tres rinoplastias, dos cirugías de senos, implantes de glúteos, liposucción y hasta se removió cuatro costillas.

Su apariencia bastante similar a la ‘socialité’ le trajo fama y así fue como se convirtió en modelo, lanzó su propia línea de cosméticos y protagonizó el reality show ‘Plastics of Hollywood’ (2019).

Jennifer Pamplona se arrepintió de parecerse a Kim Kardashian

Tras 12 años de someterse a distintos procedimientos estéticos, Jennifer Pamplona notó que la gente solo la reconocía por ser ‘la doble de Kim Kardashian brasileña’ y no tomaba en cuenta sus logros personales:

“La gente me llamaba Kardashian y empezó a ser molesto. Yo había trabajado, estudiado y era empresaria. Hice todas estas cosas y obtuve todos estos logros en mi vida personal, pero solo me reconocían porque me parecía a una Kardashian”.

Además, la brasileña se dio cuenta de que había desarrollado una adicción por las cirugías, ya que entró en un círculo vicioso porque con cada nuevo procedimiento atraía más fama y dinero, pero ya no le era satisfactorio:

“Descubrí que era adicta a las cirugías y no era feliz, me ponía relleno en la cara como si estuviera en el supermercado. Era una adicción y entré en un ciclo de cirugías en el que las veía equivalentes a la fama y el dinero. Simplemente, perdí el control de todo, pasé por muchos momentos difíciles”.

Fue entonces que Pamplona supo que sufría de dismorfia corporal, enfermedad mental en la que el individuo no deja de pensar en los defectos que percibe en su apariencia, aunque los demás no los noten o les parezcan poco importantes.

En consecuencia, la personalidad de televisión contactó a un médico de Estambul para que la ayudara a regresar a su apariencia original, lo que le costó 120 mil dólares.

“Me hice un estiramiento de cara y cuello, eliminación de grasa bucal, cirugía de ojos de gato, un estiramiento de labios y una operación de nariz, todo a la vez. Entré al quirófano como una persona y salí como otra”.

Jennifer Pamplona experimentó complicaciones en la cirugía

Dejar atrás la apariencia de Kim Kardashian no le fue fácil a la brasileña, después de su cirugía para recobrar su aspecto original, la modelo tuvo complicaciones en su recuperación. Pasó tres días sangrando por desarrollar una infección.

Eso sí, en su entrevista con ‘New York Post’ comentó que ahora es más consciente sobre el rumbo de su vida y el lado oscuro de las cirugías estéticas, por ello está trabajando en un documental titulado ‘Adicción’, con el fin de contar su historia y ayudar a otros en su misma situación.