Joven afirma que Kim Kardashian le salvó la vida gracias a sus fajas: historia se hace viral

Kim Kardashian, la socialité que puede agregar "superhéroe" a su extenso currículum, sin haberlo planeado, salvó la vida de una mujer gracias a su línea de ropa interior SKIMS, o al menos eso asegura la joven.

Resulta que en redes sociales se viralizó un video donde una mujer cuenta cómo Kim Kardashian la salvó, de manera indirecta, después de recibir cuatro impactos de bala en su cuerpo.

Mujer afirma que Kim Kardashian le salvó la vida: video se hace viral

¿La clave del milagro? ¡Una faja SKIMS! Sí, la misma que ha conquistado a miles de mujeres por su efectividad para moldear la figura, en esta ocasión, fue un auténtico "salvavidas".

El relato de la mujer es impactante: "Kim Kardashian me salvó la vida. Este año me dispararon 4 veces. La noche en la que me dispararon estaba usando mi vestido y estaba usando bajo mi moldeador de Skims, y me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara".

Según el increíble relato de la joven, la faja SKIMS actuó como una especie de "armadura para mujeres", protegiéndola en el momento más crítico.

Sin embargo, como era de esperar, las redes sociales no perdieron la oportunidad de expresar sus opiniones, y como siempre, las burlas no faltaron: "¿Y por qué le dispararon tantas veces? Adivino: 'un ajuste de fajas'", escribió un usuario entre risas. Otros comentarios sugerían que Kim estaba pagando a la mujer para hacer publicidad y que la "Faja antiDisparos" sería la nueva sensación en el mercado.

Pero independientemente de las bromas, la historia nos deja una reflexión interesante, pues en caso de ser real sería la prueva de que, a veces, la realidad supera la ficción y las casualidades nos sorprenden con desenlaces asombrosos. Quién iba a imaginar que una faja de moda podría convertirse en una auténtica heroína en la vida de alguien.

Sea como sea, Kim Kardashian, la socialité multifacética, ahora puede presumir no solo de su exitosa carrera, sino también de haber sido indirectamente un factor determinante para salvar vidas.