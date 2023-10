¿La moda no ha cambiado en 20 años? Teoría afirma que somos la generación “sin estilo” por una alarmante razón

El escritor Jason Parguin creó polémica hace un par de semanas por un video en donde asegura que la moda no ha cambiado en los últimos 20 años.

El autor de bestsellers aseguró que si vemos el episodio número 1 de la serie cómica 'The Office', filmada en 2004, nos toparemos que usan ropa muy similar a la de ahora, cosa que no sucedía si veíamos un álbum fotográfico de los 70s en los 90s o de los 60s en los 80s, ya que cada una de las décadas entonces estaban marcadas por claras tendencias en cuanto a la forma de vestir y usar el cabello, situación que no pasa en la actualidad.

"Lo único significativo en lo que podemos percatarnos de en qué era estamos es en el tipo de teléfonos que están usando o qué tan grandes son los monitores en sus escritorios", refirió el estadounidense nuevamente sobre la serie 'The office' al final de su video que ya suma más de 800 mil reproducciones.

Internet y otros influencers reaccionan a lo dicho por Jason Parguin, ¿somos una generación "sin estilo"?

Manu Castillo buscó resolver la duda de si realmente somos una generación "sin estilo" en sus videos de TikTok, echándole la culpa a la 'hiperaceleración de la moda' gracias al Internet y al boom del fast fashion.

La generación X y los millennials comenzaron a cuestionar los protocolos de vestimenta y con la aceleración de la moda, la pandemia y la llegada de la generación Z, surgieron microtendencias, llamadas ahora aesthetics, que empujan más la individualidad, el empoderamiento personal y la existencia de nuevos estilos.

"Mientras tanto y al mismo tiempo, la ropa empezaba a ser ya un problema casi ecológico, con vertederos y basureros llenos de desechos de ropa, gracias al hiperconsumismo y el fast fashion, haciendo entonces que empezáramos a tener más conciencia de cómo compramos y consumimos, de ahí que las nuevas generaciones estén empujando mucho la ropa de doble uso, la ropa de paca, lo vintage y ¿por que no? la ropa que también te puedes hacer tú mismo y así entonces es como volvimos a ver ropa que tiene 20 años de vuelta a una segunda vida", explica el experto en moda.

El stylist analiza que efectivamente somos una generación "sin estilo" y que la próxima generación que tenga un estilo propio o identificable podría nacer hasta el 2030 ó 2040.

"En determinado momento las tendencias van a empezar a ser obsoletas, pues se van a empezar a acelerar tanto que no vamos a poder consumir, comprar, desechar, hacer, deshacer de una forma tan rápida como se produce, regresando al slow fashion, algunos dicen que a la antimoda, que posiblemente pase en el 2030 ó 2040, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente somos una generación que no tiene un estilo propio o marcado, algo que no nos identifique totalmente. Es más, si vemos películas o series postapocalípticas de futuros no muy lejanos, vemos que se futuriza con ropa actual".



Sin embargo, la artista Seema R difiere un poco de esta teoría, aunque también asegura que esta distancia entre la moda puede distinguirse más gracias a la tecnología.

"Cuando vemos atrás en el pasado, y a la moda particularmente, destilamos lo que pensamos como lo más icónico, así que vemos lo más llamativo, y no nos acordamos realmente de las cosas que parecen inofensivas o inocuas. En Woostock y Lollapalooza había también personas en jeans", comenta.



Otra de las cosas que menciona la tiktoker es que hay momentos en la moda que puedes llegar a ver un gran cambio, estos cambios 'obvios' son de los que nos acordamos, descartando aquellos que pasan desapercibidos, pero asegura que sí hemos tenido cambios de estilo desde el 2002.

"El aumento de leggins y ropa deportiva, por ejemplo. Estoy de acuerdo que el estilo no ha cambiado tan rápidamente actualmente en algún nivel, ya que la alta moda cambia realmente año con año, pero el estilo estandarizado se ha movido mucho más lentamente en los últimos 20 años".



La dueña de la cuenta @artlust también pone en la mesa que estamos en un mundo cada vez más globalizado gracias a la tenconología, por lo que "cambiar la moda a nivel generalizado es muy difícil" y mucho más cuando ya tenemos memoria de cómo se veían cada una de las décadas anteriores, sería muy complicado crear algo completamente nuevo, auténtico y diferente.

¿Qué opinan los usuarios de Internet?

Los usuarios de TikTok compartieron algunas de sus opiniones en los comentarios sin realmente creer que no puedan diferenciarse los 2000s de los 2020s.

"Es sobre tendencias. 'The Office' no vestía en tendencia, pero si tú ves a Paris Hilton en 2004, es un disfraz hoy n día, es por eso que mi vestimenta es clásica", "Estoy viendo Fear Factor y puedes decir que eso es muy de los 2000", "La cosa es que en 'The Office' se visten conservadoramente, prendas regulaes de oficina, que no han cambiado mucho con el tiempo", "Oh, puedes definitivamente ver la diferencia entre los 2000s, 2010 y ahora", "Es porque tú eres de los 2000s, por eso no ves los cambios", "Yo creo que el problema es que estás viendo a los adultos en vez de a los adolescentes", "Internet destruye las tendencias", "La gente ahora pone sus energías en el mundo online, el mundo físico y la moda importaban más en los 90's y antes".