Usher en Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024: fotos de su presentación junto a Alicia Keys

Video Usher pasó de pedir dinero en la calle a brillar en el Super Bowl: su difícil camino al éxito

Usher fue el encargado de ponerle el ritmo al Super Bowl LVIII a través del tan esperado Show de Medio Tiempo de este domingo 11 de febrero.

El Allegiant Stadium de Las Vegas fue el escenario en donde el cantante de 45 años deleitó a los miles de fanáticos de la música y el deporte.

Usher fue el protagonista del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024. Imagen Getty Images

Usher trató de resumir 30 años de carrera en solo 13 minutos. Imagen Getty Images

Así fue el Show de Medio Tiempo de Usher en el Super Bowl 2024

Usher iluminó el escenario con sus éxitos más grandes: desde 'Caught Up' hasta 'You Don’t Have to Call', pasando por 'Love in This Club', 'Confessions', 'Let it Burn' y 'You Got It Bad'.

Su actuación fue un torbellino de energía. Hubo incluso momentos de 'striptease' y patinaje sobre ruedas que mantuvieron a todos en vilo.

El cantante tuvo como invitada a Alicia Keys. Imagen Getty Images



El cantante sorprendió a la audiencia al dar la bienvenida a Alicia Keys al escenario. Juntos interpretaron su exitosa canción de 2004, 'My Boo'. La química entre ellos fue palpable, y el público se entregó a esta emotiva colaboración.

Pero eso no fue todo. H.E.R. también se unió a la fiesta para una lección magistral de guitarra eléctrica. Y por si fuera poco, Ludacris y Lil Jon no quisieron perderse la oportunidad de unirse a 'Ersher' en el Super Bowl.

En las tribunas también hubo un espectacular juego de luces durante la presentación. Imagen Getty Images



A Usher le resultó difícil encajar tres décadas de una exitosa carrera musical en un espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl, según dijo días previos a la presentación.

El ganador de múltiples premios GRAMMY decidió concentrarse en sus éxitos, momentos de su popular residencia en Las Vegas y en su nuevo álbum.

El estadio se llenó de R&B. Imagen Getty Images



"Definitivamente, ha sido un desafío exprimir 30 años en 13 minutos", dijo en un encuentro con medios el pasado jueves 8 de febrero.

Usher reconoció que se había estado preguntado: "¿ Por cuáles canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?".

Usher se inspiró en sus colaboraciones para hacer vibrar el Super Bowl 2024. Imagen Getty Images



"Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración", dijo el artista.

Este no fue el primer Super Bowl para Usher. Estuvo como uno de los invitados del líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011.

Las coreografías fueron clave en la presentación del cantante. Imagen Getty Images



En el encuentro previo con los medios del pasado jueves, reveló que en esa ocasión tuvo un momento angustioso.

"Mi mano quedó atrapada en un cable que me sostenía a 30 pies en el aire, y casi pierdo mi entrada", dijo.

Usher había dicho que le sería difícil resumir su trayectoria en el Super Bowl, pero al final parece que lo logró. Imagen Getty Images



Aun así, se las arregló para lograrl. Pero preferiría evitar ese tipo de percances.

El cantante también es un viejo conocido de 'La Ciudad del Pecado'. Su residencia en Las Vegas registró 100 shows el año pasado.