¿Rihanna está embarazada otra vez? Fans llenan Internet de memes: ¿no les gustó la noticia?

Este lunes 13 de noviembre amanecimos con la noticia en tendencia de que la cantante Rihanna se encuentra esperando su tercer bebé con A$ap Rocky, con quien ya tiene 2 hijos más.

Hasta el momento, ni medios de comunicación serios, ni la propia artista se han pronunciado al respecto, debido a que es muy probable de que sólo se trate de un rumor que surgió en Internet.

¿Rihanna está realmente embarazada de su tercer hijo?

En la red social X (antes Twitter) surgió una fotografía de la cantante con su pancita de embarazo, la cual muchos señalaron que es de mayo del 2023 y no hay una confirmación oficial de que 'RiRi' se haya embarazado de nuevo tras dar a luz a su segundo bebé con su pareja actual en agosto de este año, lo cual significaría que nuevamente se encuentra en periodo de gestación a tan sólo 3 meses de su último bebé.



Lo cierto es que muchos aseguran que Rihanna no se encuentra embarazada o por lo menos no lo ha dado a conocer públicamente y recordemos que su último embarazo lo reveló en el show de medio tiempo del SuperBowl en febrero del 2023, 'tirando la casa por la ventana'.

El portal TMZ, dedicado a brindar noticias sobre las celebridades, no ha confirmado el embarazo y se sabe que el portal HITC sacó una nota el martes 7 de noviembre desmintiendo dicho rumor que ya había salido en Internet, sin cobrar demasiado auge.

Memes sobre el tercer embarazo de Rihanna

Cientos de usuarios de Internet han buscado durante las últimas horas la verdad sobre este rumor.

Hay otros que sin poner mucha atención sobre si la confirmación era oficial o no, sólo hicieron caso a la nota viral y comenzaron a hacer memes al respecto.

"Asap Rocky se tomó personal la cita bíblica de: 'Sé fecundo, multiplícate y puebla la Tierra", "El último bebé ni siquiera camina aún", "No entiendo lo embarazos de las celebridades, no han pasado ni 9 meses", "Haciendo al siguiente bebé Asap (As soon as posible)", "Se embaraza cada 10 meses", "si yo tuviera la plata que tiene Rihanna ya tendría los 5 chiquillos que quiero", "Desde que tengo memoria Rihanna está embarazada y seguirá estándolo", "El útero de Rihanna: Ya estoy cansado jefe", fueron algunos de los comentarios.



Algunos de los memes reflejaron sorpresa y muchos más el humor con el que tomaron la noticia.

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$ap Rocky?

Rihanna tiene a

ctualmente dos hijos con Rakim Athelaston Mayers, conocido artísticamente como 'Asap Rocky': RZA Athelston Mayers y Riot Rose Mayers, de un año y tres meses, respectivamente.